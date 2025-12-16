وزارة النقل ترصد إقبال المواطنين على الأتوبيس الترددي (صور)

18 حجم الخط

نشرت وزارة النقل تقريرا مدعوما بالصور، رصدت من خلاله الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، موضحة أن المشروع يحظى بقبول واسع لما يقدمه من خدمات متميزة.

واستعرضت الوزارة عددا من المزايا التي يتمتع بها الأتوبيس الترددي، والتي تسهم في تحسين منظومة النقل وتيسير حركة المواطنين، وجاءت كالتالي:

1. تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT بطول (35 كم) والتي تمتد من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي منذ عدة أشهر، وتشتمل تلك المرحلة على عدد 14 محطة هي محطات (إسكندرية الزراعي - العقيد احمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية - شبرا بنها - بهتيم - مسطرد - الخصوص - المرج - القلج -مؤسسة الزكاة- الفريق إبراهيم عرابى - محطة السلام عدلى منصور - طريق السويس - اكاديمية الشرطة ).

2. مشروع الأتوبيس الترددي BRT وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة يساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري ويساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد المواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة

3. تتميز أتوبيسات المشروع بالاتي: ( تم تصنيع الأتوبيسات محليا – صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء مكيفة الهواء.- يتضمن وصلات لشحن الهواتف. -. به شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال. - به أماكن لوضع الحقائب - مراقب بالكاميرات من الداخل، ومدعم بكاميرات من الخلف - يضم منفذين للشحن السريع -.يضم 3 أبواب منها 2 باب تفتح بالتوازى مع بابى المحطات الموجودة على الدائرى -. تم تصنيع هذه الأبواب بارتفاع معين لتتساوى مع مستوى رصيف المحطة لراحة الركاب -. سيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق يساهم ).

4. يساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد.

5. يعتبر المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور – إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).

6. زمن التقاطر بين كل أتوبيس واخر4 دقائق يصل الى دقيقة ونصف في أوقات الذروة وذلك لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

7. تم تخصيص حارة داخلية في كل اتجاه للاتوبيس الترددي بالطريق الدائرى وقامت الوزارة بالفصل الكامل لمسار المرحلة الاولي بما يضمن الحفاظ على زمن التقاطر وتوفير الوقت واختصار زمن الرحلات وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

7. هناك اقبال كثيف من المواطنين على استخدام الاتوبيس الترددي يوميا بما يجسد مساهمة المشروع في جذب عدد كبير من مستخدمي الميكروباصات والعربات الخاصة.

8. قامت شركة المصرية للأتوبيس الترددي «BRT»، باتاحة اشتراكات بخصومات خاصة للطلاب بما يسهل استخدامهم للخدمة بشكل منتظم مع توفير الوقت والتكلفة.

