الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق حديقة الطفل بالزقازيق،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادث حريق محدود داخل مكتبة حديقة الطفل بمدينة الزقازيق، وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة عليه سريعًا دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق مصبغة المنطقة C1 الصناعية في الشرقية

فرق الإطفاء تتدخل سريعًا للسيطرة على حريق بمكتبة حديقة الطفل

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد اندلاع حريق داخل مكتبة الحديقة، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وأفراد الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات

مصدر امني بالشرقية: لا اصابات بشرية في حريق حديقة الطفل 

وأكد مصدر أمني بالشرقية، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن سبب الحريق جارٍ التحقق منه من قبل المختصين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الزوار والممتلكات.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

<span style=
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

<span style=
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق حديقة الطفل بالزقازيق حرائق محافظة الشرقية حوادث محافظة الشرقية أخبار حوادث مصر أجهزة الحماية المدنية بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

