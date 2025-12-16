الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادث حريق محدود داخل مكتبة حديقة الطفل بمدينة الزقازيق، وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة عليه سريعًا دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

فرق الإطفاء تتدخل سريعًا للسيطرة على حريق بمكتبة حديقة الطفل

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد اندلاع حريق داخل مكتبة الحديقة، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وأفراد الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات،فيتو

مصدر امني بالشرقية: لا اصابات بشرية في حريق حديقة الطفل

وأكد مصدر أمني بالشرقية، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن سبب الحريق جارٍ التحقق منه من قبل المختصين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الزوار والممتلكات.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات،فيتو

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات،فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق دون إصابات،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.