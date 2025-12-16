شيخ الأزهر: مستعدون للتعاون مع كلية الدفاع الوطني لتطوير الأداء المؤسسي بقطاعاتنا

18 حجم الخط

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، اللواء أركان حرب محمود محمد أمين، مدير كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني لتعزيز التعاون

وأكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر للتعاون مع كلية الدفاع الوطني، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين في مختلف قطاعات الأزهر الشريف، خاصة في مجالات العمل الحديثة كإدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى حرص الأزهر على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وخلق كفاءات شبابية قادرة على حمل راية القيادة في مختلف مجالات العمل الإداري في المستقبل.

عقد ملتقيات تدريبية تستهدف رفع الوعي بالقضايا الدينية

من جانبه، أعرب مدير كلية الدفاع الوطني عن سعادته والوفد المرافق لسيادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به من جهود كبيرة في نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة في مصر والعالم، مشيدًا بالتعاون بين الأزهر الشريف والأكاديمية العسكرية في عقد ملتقيات تدريبية تستهدف رفع الوعي بالقضايا الدينية والاجتماعية المعاصرة.

التخطيط الاستراتيجي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة الأزمات

وأشار إلى استعداد كلية الدفاع الوطني إتاحة جميع الدورات التدريبية التي تقدمها لأبناء الأزهر، كدورات التخطيط الاستراتيجي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة الأزمات، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للالتحاق ببرنامج زمالة كلية الدفاع الوطني.

