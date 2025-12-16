نائلة جبر: الغيرة والطموحات المعيشية تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية

18 حجم الخط

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر: إن أسباب إقبال الشباب على الهجرة غير الشرعية يرجع إلى تطلعاتهم فى الحياة الكريمة وهى تطلعات مشروعة.

وأكدت فى مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار"، تقديم الإعلامي خالد أبوبكر المذاع على فضائية "النهار"، أن الشباب ينظر لبعضه، وهناك غيرة بين الشباب فهناك من هاجر وصار معه مال ويملك سيارة ومنزل، وكلها أسباب تجعل لدى الشباب يرغب فى السفر بأي طريقة، فالشباب الذى يهاجر بطريقة غير شرعية لا ينظر للمخاطر التى قد تواجهه.

وأضافت: "يجب على الشباب المهاجر أن ينظر للمخاطر التى تواجهه، والتى منها العيش كهارب، ومطارد من شرطة الدولة الموجود فيها، بالإضافة إلى قبوله لأى عمل وبأى مبلغ مالي".

وأوضحت: "القانون المصري يجرم الهجرة الشرعية ويعاقب المهربين، فالجانب التشريعي موجود، ويجب على الدولة بذل مزيد من الجهد لنشر الوعي والتوعية حول خطورة الهجرة غير الشرعية ومخاطرها".

نقل الجثامين إلى أرض الوطن

وتتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، كان على متنه ٣٤ من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم ١٤ مواطنًا مصريًا لقوا حتفهم.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها، إنه فور ورود معلومات عن غرق المركب، كلف د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفين الذين تم انتشال جثثهم، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث تواصلت السفارة المصرية في أثينا مع أسر المتوفين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن.

