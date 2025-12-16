الرئيس التونسي يصدر عفوا عن 2014 سجينا بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر

18 حجم الخط

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 2014 سجينا بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر.

الإفراج المشروط عن 674 سجينا إضافيا

ويأتي القرار ضمن صلاحيات رئيس الدولة، وفي سياق الرمزية الوطنية والبعد الإنساني الذي تحمله هذه المناسبة.

كما أعطى سعيد توجيهاته بالإفراج المشروط عن 674 سجينا إضافيا، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه يهدف للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، والمساهمة بإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات العدالة والحفاظ على الأمن العام.

وتحيي تونس يوم 17 ديسمبر، الذكرى الـ15 لاندلاع الثورة التونسية والتي انطلقت شرارتها من ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010.

الرئيس التونسي: من يفتعل الأزمات لن يبقى خارج دائرة المحاسبة

وفى وقت سابق أكد الرئيس التونسي أن اللوبيات التي تُحاول بشتى الطرق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات لا يمكن أن تبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة، كما أن من يخدمهم داخل الإدارة لن يبقوا بدورهم خارج المساءلة والمحاسبة.

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة التونسية، فقد قال سعيد “ ومن طالت بطالتهم أجدر بأن يحلّوا محلّهم، فالوطنية والإخلاص والتفاني والتقشّف والعطاء دون حدود يجب أن تكون كلّها عناصر في اختيار من يسهرون على تسيير عدد من المرافق العمومية أو يعملون داخل أجهزة الدّولة ومؤسّساتها ومنشآتها العموميّة”.

الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات

وأضاف رئيس الجمهورية: أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات في حين أنّه عند التدخّل المباشر لحلّ إشكال بسيط يعترض منظوري الإدارة بوجه عام، بسبب التباطؤ والتعلّل بهذه الإجراءات يغيب هذا التخاذل وهذا التعلّل غير البريء.

مراجعة جذريّة

وشدد الرئيس التونسي في هذا السياق على أنّ عديد النصوص يجب أن تُراجع مراجعة جذريّة هذا فضلا عن عدد من التعيينات والمؤسّسات التي لا جدوى من وجودها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.