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رياضة

روي فيتوريا يعود إلى الدوري السعودي عبر بوابة الشباب

روي فيتوريا، فيتو
روي فيتوريا، فيتو

يعود البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر ومنتخب مصر الأسبق، إلى الدوري السعودي للمحترفين من بوابة فريق الشباب، وفقا لتقارير إعلامية موثوقة.

 

فيتوريا يخلف بيريرا في تدريب الشباب السعودي 

وذكرت إذاعة "العربية إف إم" اليوم الأربعاء أن فيتوريا، مدرب باناثينايكوس اليوناني حاليا، اتفق مع الشباب على تولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة، خلفا لمواطنه فيتور بيريرا.

وأضافت أنه من المتوقع الإعلان عن القرار بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفسخ بيريرا عقده مع الشباب بعد 13 جولة من الموسم الجاري للدوري السعودي، ليقود وولفرهامبتون.

وكان فيتوريا درب النصر في الفترة بين يناير 2019 حتى ديسمبر 2020.

 

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