اتحاد الكرة يكرر خطأ عقد فيتوريا مع ميكالي

ميكالي، أعلن اتحاد الكرة قبل يومين إتمام تعاقده مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.

وفي تصريحات تليفزيونية خرج كايو زيلر وكيل ميكالي، ليؤكد أن العقد الجديد مع اتحاد الكرة مدته أربع سنوات، حيث يقوم المدير الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 بإعداد الفريق من أجل تحقيق هدف التأهل لـأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والسعى لتحقيق ميدالية أولمبية.

ميكالي غير مسئول عن نتائج الفريق بأمم إفريقيا

وعلمت فيتو من مصادرها في اتحاد الكرة، أن ميكالي رفض تحمل مسئولية نتائج منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، كما رفض تحمل مسئولية نتائج الفريق في بطولة أمم إفريقيا 2025 نفسها، حتى لو أقيمت البطولة في القاهرة.

روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

وبرر ميكالي موقفه بأنه وقع للتو عقود توليه منصب المدير الفني لمنتخب الشباب، ولا يعلم أي شيئ عن الفريق الذي كونه وائل رياض في الفترة السابقة، وبالتالي لن يكون مقبولا أن يتحمل نتائج فريق لا يعلم عنه شيئًا، في ظل ضيق الوقت قبل إنطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل بالقاهرة.

تكرار أزمة فيتوريا

وأمام إصرار ميكالي على رفض تحمل نتائج منتخب الشباب مواليد 2005 في بطولة أمم إفريقيا، رضخ مجلس الجبلاية لرغبة الخواجة، ووقعوا معه على عقد مدته أربع سنوات، يستمر حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 في الولايات المتحدة الأمريكية.. وهنا يفرض السؤال نفسه.. ماذا لو أخفق منتخب الشباب في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب ؟.. وماذا لو تأهل للبطولة ولكنه حقق نتائج غبر مرضية ؟.. هل سيتم الإطاحة به تحت الضغط الجماهيري كما حصل مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول ؟

وهل سيحصل ميكالي على قيمة عقده كاملا حال تمت الإطاحة به بعد بطولة أمم إفريقيا 2025 ؟

كلها أسئلة تنتظر إجابات من مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام، خاصة أنه لم يكشف أي تفاصيل عن بنود التعاقد مع الخواجة البرازيلي حتى ألان.