رياضة

منتخب مصر يصل إلى فندق الإقامة بأغادير استعدادا لمواجهة زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر، وصلت بعثة منتخب مصر إلى فندق الإقامة في مدينة أغادير المغربية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب.

وتضم بعثة منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

