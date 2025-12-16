الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح

سيارات نقل المياه
سيارات نقل المياه
 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول زيادة أسعار سيارات نقل المياه سواء بمحافظة مطروح أو أي محافظة أخرى.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أسعار سيارات نقل المياه بمطروح ثابتة كما هي دون أي زيادات، حيث يبلغ سعر السيارة سعة 10 أطنان 80 جنيهًا.

ووفقًا للشركة، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه تم تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات سيارات المياه بالمحافظة، بما يعفي المواطنين من مشقة التوجه إلى "الغراب" لتسجيل الإيصال.

 

وأوضح البيان أن هناك خدمة مميزة اختيارية إضافية لطلب المياه هاتفيًا، بالسعر الحر، ولا تؤثر نهائيًا على الخدمة العادية المدعمة للمواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من الصفحة الرسمية للشركة فقط.

