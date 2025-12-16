السيسي يهنئ تميم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر

18 حجم الخط

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

الاحتفال بذكرى اليوم الوطي لدولة قطر

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاخ السيسي، مؤخرا، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والفريق أول صدام خليفة، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، والفريق أول خالد خليفة، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التاكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية ـ الليبية وخصوصيتها، كما شدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مثمّنا الدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي في هذا الإطار، ومؤكدًا على ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



