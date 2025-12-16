الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يهنئ تميم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير قطر
18 حجم الخط

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  أمير دولة قطر، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

الاحتفال بذكرى اليوم الوطي لدولة قطر

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاخ  السيسي، مؤخرا، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والفريق أول صدام خليفة، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، والفريق أول خالد خليفة، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التاكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية ـ الليبية وخصوصيتها، كما شدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مثمّنا الدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي في هذا الإطار، ومؤكدًا  على ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي تكليفات الرئيس توجيهات الرئيس قرارات جمهورية تميم بن حمد أمير دولة قطر المشير خليفة حفتر

مواد متعلقة

نشاط الرئيس السيسي خلال النصف الأول من ديسمبر (فيديو)

10 قرارات جمهورية حاسمة تصدرت اهتمامات الشارع المصري في 2025

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس فرنسا وملك البحرين.. يستقبل المشير خليفة حفتر.. ويوجه بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

يتجاوز الـ 6 آلاف جنيه، شاهد لحظة إغماء فتاة عند سماعها سعر جرام الذهب

يعالج مرضاه بـ"سم النحل"، النيابة تحقق في انتحال موظف لصفة طبيب ببني سويف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads