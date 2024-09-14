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محافظات

محافظ الدقهلية يشهد بدء التشغيل الفعلي لتوسعات مرفق مياه شربين

التشغيل التجريبي،
التشغيل التجريبي، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت بدء التشغيل الفعلي لتوسعات مرفق مياه شربين عقب الانتهاء من كافة الإنشاءات والتشغيل التجريبي الذي شمل أعمال التطهير والتعقيم لكافة المرشحات ومراحل التنقية قبل ضخ المياه في الشبكات للتأكد من نظافة كافة الخطوط حتي لا يحدث أي تلوث في المياه أو تغير خصائصها.


جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليه، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ ابراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وأوضح  "مرزوق" أن التشغيل سيتم تدريجيا حفاظًا علي سلامة الشبكات حتي وصول المياه بكامل طاقتها الي جميع الشبكات والخطوط، وحتي لا تتعرض خطوط المياه لأي كسر بسبب ضغط مياه المحطة.

كما أوضح "المحافظ" أنه تم التأكد من مطابقة المياه للمواصفات الفنية قبل التشغيل التجريبي والفعلي وضخها في الشبكات والخطوط، حيث تم أخذ عينات من المياه 
وتحليلها في المعامل المركزيه التابعه لمديرية الصحه للتأكد صلاحيتها وجودتها قبل ضخه في الشبكات من قبل مديرية الصحه بالدقهلية.


وأشار  " مرزوق " الي أنه بعد التشغيل الفعلي اليوم للتوسعات الجديده ستبلغ الطاقه الإنتاجية للمرفق 240 الف متر مكعب يومي مما سيحدث نقله حضارية في قطاع المياه في مراكز شربين وطلخا وبلقاس.

وقال " المحافظ " إن التوسعات الجديده ستعمل علي القضاء علي مشكلة قطع وضعف المياه بمراكز شربين وعدد من قري طلخا وقري بلقاس، والتي عانا منها الكثير من المواطنين وخاصة الشهور الثلاثه الماضيه وهم فترة زروة المياه بسبب الاستهلاك الزائد للمياه خلال فترة الصيف.

كما قال اللواء " مرزوق " أبعث برسالة شكر وتقدير بإسم شعب الدقهليه الي  الرئيس السيسي علي مبادرة حياه كريمه التي ستغير وجه الحياه لأهالينا في القري، وتضمن لهم حياه كريمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وذلك في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياه كريمة لتطوير الريف المصري وتوفير حياه كريمة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

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