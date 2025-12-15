18 حجم الخط

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتكثيف متابعة جاهزية اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، استعدادًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2025، والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتيسير عملية التصويت.

محافظ الدقهلية يتابع جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

وأوضح المحافظ، أن التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى أجواء من الشفافية والحياد.

توزيع وحدات الإسعاف

وأضاف المحافظ، أنه تم التوجيه باتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات، ووضع خطط للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف على مقـار اللجان الانتخابية فى دائرة المحافظة للتعامل الفورى مع أى طارئ.

رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول

كما وجه محافظ الدقهلية بضرورة تعزيز إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول ومنع كافة الإشغالات بمحيط اللجان، ومتابعة الشوارع المحيطة بالمقار والموصلة إليها، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها.

وأوضح المحافظ أن موعد الانتخابات: يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر 2025 (جولة الإعادة)، في 657 مقرًا، وأن عدد اللجان الفرعية 795 لجنة، وعدد اللجان العامة، 10 لجان، وعدد الناخبين يبلغ 4,708,301 ناخب، في 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.