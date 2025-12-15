الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة

تجهيز المقار الانتخابية
تجهيز المقار الانتخابية بالدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتكثيف متابعة جاهزية اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، استعدادًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2025، والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتيسير عملية التصويت.

 

محافظ الدقهلية يتابع جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

 

وأوضح المحافظ، أن التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى أجواء من الشفافية والحياد.

توزيع وحدات الإسعاف

وأضاف المحافظ، أنه تم التوجيه باتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات، ووضع خطط للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف على مقـار اللجان الانتخابية فى دائرة المحافظة للتعامل الفورى مع أى طارئ.

 

رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول 

كما وجه محافظ الدقهلية بضرورة تعزيز إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول ومنع كافة الإشغالات بمحيط اللجان، ومتابعة الشوارع المحيطة بالمقار والموصلة إليها، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها.

 

وأوضح المحافظ أن موعد الانتخابات: يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر 2025 (جولة الإعادة)، في 657 مقرًا، وأن عدد اللجان الفرعية 795 لجنة، وعدد اللجان العامة، 10 لجان، وعدد الناخبين يبلغ 4,708,301 ناخب، في 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال الناخبين الرئيس عبد الفتاح السيسي العملية الانتخابية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء طارق مرزو اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب محافظ الدقهلية مقار اللجان الانتخابيه نزاهة العملية الانتخابية نتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

مجمع إعلام الفيوم يطلق حملة بعنوان "تنمية الأسرة استثمار في بكرة"

المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض ابنته بالإسكندرية

كمبوديا تتهم تايلاند برش غاز سام فوق مناطق سكنية

هيئة الدواء تحذر من الاستخدام غير الرشيد لـ أدوية البرد

الأكثر قراءة

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في بيت الشعر العربي

أمي دائمة الدعاء علينا فماذا أفعل معها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads