تفاصيل أول أيام اللقاء المشترك بين "العربية لحقوق الإنسان" والمفوضية السامية لإنشاء شبكة خبراء عرب

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لقاءً تشاوريًّا إقليميًّا بالقاهرة على مدى يومي 16 و17 ديسمبر، يستهدف وضع الأسس المؤسسية لإطلاق شبكة إقليمية لخبراء حقوق الإنسان العرب العاملين ضمن منظومة الأمم المتحدة، وهذا في إطار إحياء الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، قال الحقوقي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أثناء جلسات اليوم الأول: إن تأسيس شبكة خبراء الأمم المتحدة العرب لحقوق الإنسان يمثل خطوة نوعية واستراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العربية المتراكمة داخل منظومة الأمم المتحدة، وتسخيرها في دعم جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

اللقاء المشترك بين "العربية لحقوق الإنسان" والمفوضية السامية



مبادرة تأسيس شبكة المعايير الدولية

وأوضح شلبي، خلال كلمته في اللقاء الثاني لتفعيل المبادرة المشتركة لتأسيس الشبكة، المنعقد بالقاهرة يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، أن العالم العربي يزخر بثروة كبيرة من الخبرات الحقوقية المتخصصة، التي راكمت معارف تقنية وتجارب مهنية رفيعة المستوى من خلال العمل في آليات الأمم المتحدة المختلفة، إلا أن هذه الخبرات لم يتم توظيفها حتى الآن على النحو الأمثل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشورة الفنية وبناء القدرات وصياغة السياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

التنسيق بين الخبراء العرب

وأشار رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن الشبكة المزمع تأسيسها تسعى إلى توفير إطار مؤسسي منظم للتنسيق بين الخبراء العرب، بما يسهم في تقديم مقترحات عملية لتطوير التشريعات الوطنية، ودعم السياسات العامة، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات، مستندة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخبرات التطبيق العملي داخل منظومة الأمم المتحدة.

وأكد شلبي أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، منذ تأسيسها عام 1983، لعبت دورًا رياديًا بوصفها بيت خبرة إقليميًا في مجال حقوق الإنسان، وأسهمت بفاعلية في التحضير والمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، مشيرًا إلى أن مخرجات ذلك المؤتمر، ولا سيما برنامج وإعلان عمل فيينا، شكلت محطة مفصلية في تطور منظومة حقوق الإنسان الدولية، ورسخت العلاقة الوطيدة بين المنظمة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

شراكة بين العربية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية

وأشاد شلبي بالشراكة الممتدة مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، معتبرًا إياها شراكة طبيعية واستراتيجية أسهمت عبر عقود في دعم أنشطة المنظمة وبرامجها، ومؤكدًا أن استمرار هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لإنجاح مبادرة تأسيس الشبكة وتحقيق أهدافها.

كما ثمّن رئيس مجلس أمناء المنظمة الجهود المبذولة من قبل الخبراء العرب السابقين والحاليين في منظومة الأمم المتحدة، معربًا عن ثقته في أنهم لن يدّخروا جهدًا في تقديم خبراتهم ومعارفهم لدعم مسارات الإصلاح الحقوقي في المنطقة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها عنصرًا مركزيًا في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

واختتم علاء شلبي تصريحه بالتأكيد على أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ستضطلع بدور تنسيقي داعم لعمل الشبكة، بما يشمل مهام السكرتارية والتنسيق المؤسسي، متطلعًا إلى أن يخرج هذا اللقاء بتشكيل مجلس تنسيقي يضع السياسات العامة والبرامج التنفيذية للشبكة، ويشرف على تنفيذ أهدافها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

