وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس المركزي

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، زيارة إلى مستشفى دكرنس المركزي، تفقد خلالها عددًا من الأقسام الحيوية والمباني الجديدة بالمستشفى.

بدأت الجولة بتفقد مبنى عمران (المبنى الجديد)، للوقوف على جاهزيته تمهيدًا لتشغيله وافتتاحه رسميًا في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المبنى يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمة الصحية في مدينة دكرنس والمراكز المحيطة بها.

كما شملت الجولة الاستقبال والحضانات، وتابع وكيل الوزارة انتظام العمل وتوافر المستلزمات والأدوية.

إجراءات عاجلة لرفع كفاءة قسم الاستقبال

وخلال جولته، وجّه وكيل صحة الدقهلية بضرورة إزالة جميع الملصقات القديمة واستبدالها بلوحات "Dashboard" حديثة تتضمن التعليمات والإرشادات الطبية بشكل منظم وواضح للعاملين والمرضى على حد سواء.

كما أصدر توجيهاته بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لرفع كفاءة قسم الاستقبال بما يتناسب مع حجم التردد اليومي على المستشفى، مشددًا على أهمية أن يكون الاستقبال قادرًا على استيعاب الحالات الطارئة وتقديم الخدمة بأعلى درجات الجودة.

صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي

وحرص وكيل الوزارة خلال الجولة على الاطمئنان على المرضى داخل الأقسام المختلفة، مستمعًا إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، ومؤكدًا أن صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة.

خطة عمل متكاملة لمتابعة جميع المستشفيات

وفي ختام زيارته، أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة عمل متكاملة لمتابعة جميع المستشفيات على أرض المحافظة، مضيفًا: "إن مستشفى دكرنس تمثل أحد أعمدة المنظومة الصحية بالدقهلية، ونعمل على تذليل أي عقبات لضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة تليق بأبناء المحافظة."

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الأداء داخل المستشفيات وتفقد المشروعات الصحية الجديدة.

