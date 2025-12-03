الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الهلال الأحمر ينتشر بمحيط اللجان لتقديم الخدمات الطبية للناخبين بالاسكندرية

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر
18 حجم الخط

شهد محيط لجان مدرسة السيرة الحسنة بالإسكندرية، والتي تضم اللجان الفرعية 12 و13 و14 بالدائرة الثانية "الرمل"، تواجد فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، وذلك خلال انتخابات مجلس النواب، لدعم وتقديم الرعاية والمساندة الطبية اللازمة للناخبين.

أسطورة آرسنال يصدم محمد صلاح بتصريح مفاجئ

تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد

وكان قد أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق التعليمية بمنطقة فلمنج، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدائرة الثانية (الرمل أول).

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان واستقبال الناخبين، موجّهًا بضرورة توفير جميع سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير حركة الدخول والخروج داخل المقر الانتخابي كما شدّد على الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة على أتم الاستعداد الكاملة لإجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل منذ يومين على متابعة كل الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتأكد من توافر جميع المتطلبات اللوجستية في اللجان، بما في ذلك تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن المشهد العام يعكس “درجة كبيرة من الشفافية والمصداقية” في التعامل مع العملية الانتخابية. وأشار إلى أن بعض المواطنين تقدموا بملاحظات خلال المرحلة الأولى، وأن اللجنة العليا للانتخابات فحصت تلك الملاحظات بعناية وأصدرت قراراتها الحاسمة، بما في ذلك إعادة الانتخابات في الدائرة محل الجولة الحالية.

وشدد المحافظ على أن “أهم ما يطمئن المواطن هو شعوره بحرية الإدلاء بصوته، وأن صوته يصل إلى استحقاقه الدستوري”، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تتيح لكل مواطن اختيار من يمثله بكل حرية.

ووجّه الفريق أحمد خالد الشكر لكافة الجهات المشاركة في تجهيز الانتخابات، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية التي تسلمت اللجان منذ أمس، بالإضافة إلى شركات الكهرباء والمياه والمرافق، والعاملين في مركز عمليات المحافظة الذين يتابعون سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من الأمن العام والحماية المدنية وحتى النقل العام.

وفي تعليقه على مشهد الإقبال، قال المحافظ إن الفترة الماضية شهدت مشاركة لافتة لكبار السن، بينما يبرز الآن حضور واضح للشباب، ما يعكس ـ بحسب تعبيره ـ “وعي المواطن المصري وإدراكه الكامل لما يريده في المرحلة المقبلة، وأنه باختياره يرسم السياسة التي يتمناها للدولة المصرية”.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن الإقبال الإيجابي أو الملاحظات التي يتقدم بها المواطنون جميعها مؤشرات يتم التعامل معها بجدية وشفافية، وهو ما نتج عنه قرار الإعادة في الدائرة التي تشهد اليوم عمليات التصويت.

جدير بالذكر أن دائرة الرمل تضم لجنة عامة واحدة تشرف على العملية الانتخابية و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية موزعة على نطاق قسمَي شرطة رمل أول ورمل ثان ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 744 ألفًا و824 ناخبًا، لهم حق الإدلاء بأصواتهم حيث يتنافس 16 مرشح علي 3 مقاعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية الرمل مجلس النواب الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

أسطورة آرسنال يصدم محمد صلاح بتصريح مفاجئ

تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد

زيلينسكي: رئيس وفدنا المفاوض سيجتمع ببروكسل مع مستشاري الأمن القومي لقادة أوروبا

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الائتلاف المصري: انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

بعد غرق اللاعب يوسف محمد، تفريغ كاميرات المراقبة بحمام السباحة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads