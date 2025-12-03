الهلال الأحمر ينتشر بمحيط اللجان لتقديم الخدمات الطبية للناخبين بالاسكندرية

18 حجم الخط

شهد محيط لجان مدرسة السيرة الحسنة بالإسكندرية، والتي تضم اللجان الفرعية 12 و13 و14 بالدائرة الثانية "الرمل"، تواجد فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، وذلك خلال انتخابات مجلس النواب، لدعم وتقديم الرعاية والمساندة الطبية اللازمة للناخبين.

وكان قد أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق التعليمية بمنطقة فلمنج، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدائرة الثانية (الرمل أول).

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان واستقبال الناخبين، موجّهًا بضرورة توفير جميع سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير حركة الدخول والخروج داخل المقر الانتخابي كما شدّد على الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة على أتم الاستعداد الكاملة لإجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل منذ يومين على متابعة كل الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتأكد من توافر جميع المتطلبات اللوجستية في اللجان، بما في ذلك تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن المشهد العام يعكس “درجة كبيرة من الشفافية والمصداقية” في التعامل مع العملية الانتخابية. وأشار إلى أن بعض المواطنين تقدموا بملاحظات خلال المرحلة الأولى، وأن اللجنة العليا للانتخابات فحصت تلك الملاحظات بعناية وأصدرت قراراتها الحاسمة، بما في ذلك إعادة الانتخابات في الدائرة محل الجولة الحالية.

وشدد المحافظ على أن “أهم ما يطمئن المواطن هو شعوره بحرية الإدلاء بصوته، وأن صوته يصل إلى استحقاقه الدستوري”، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تتيح لكل مواطن اختيار من يمثله بكل حرية.

ووجّه الفريق أحمد خالد الشكر لكافة الجهات المشاركة في تجهيز الانتخابات، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية التي تسلمت اللجان منذ أمس، بالإضافة إلى شركات الكهرباء والمياه والمرافق، والعاملين في مركز عمليات المحافظة الذين يتابعون سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من الأمن العام والحماية المدنية وحتى النقل العام.

وفي تعليقه على مشهد الإقبال، قال المحافظ إن الفترة الماضية شهدت مشاركة لافتة لكبار السن، بينما يبرز الآن حضور واضح للشباب، ما يعكس ـ بحسب تعبيره ـ “وعي المواطن المصري وإدراكه الكامل لما يريده في المرحلة المقبلة، وأنه باختياره يرسم السياسة التي يتمناها للدولة المصرية”.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن الإقبال الإيجابي أو الملاحظات التي يتقدم بها المواطنون جميعها مؤشرات يتم التعامل معها بجدية وشفافية، وهو ما نتج عنه قرار الإعادة في الدائرة التي تشهد اليوم عمليات التصويت.

جدير بالذكر أن دائرة الرمل تضم لجنة عامة واحدة تشرف على العملية الانتخابية و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية موزعة على نطاق قسمَي شرطة رمل أول ورمل ثان ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 744 ألفًا و824 ناخبًا، لهم حق الإدلاء بأصواتهم حيث يتنافس 16 مرشح علي 3 مقاعد.

