السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية: نستهدف فحص 900 ألف طالب وطالبة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية

حملات صحية بمدارس
حملات صحية بمدارس الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن الانتهاء من أعمال الفحص الطبي الدوري الشامل لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك تحت رعاية  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وفي إطار مبادرات رئيس الجمهورية وبمنظومة «الجمهورية الجديدة» الداعمة لصحة النشء وبناء الإنسان.

استهداف فحص 328 ألفًا و705 طالب

وأوضحت صحة الدقهلية أن الفحص الطبي الدوري الشامل استهدف طلاب الصفوف الأول والرابع الابتدائي والأول الإعدادي، حيث تم فحص 328 ألفًا و705 طلاب، بنسبة إنجاز بلغت 88%، وشمل الفحص الكشف على القلب والصدر والأسنان، وقياس الوزن والطول، وفحص شدة الإبصار والسمع، إلى جانب إجراء تحاليل البول والبراز والهيموجلوبين، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من الوحدات الصحية.

فحص 608 آلاف و176 طالبًا في مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية

وفي السياق ذاته، انتهت مديرية الصحة من تنفيذ مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي تشمل الأنيميا والسمنة والتقزم، حيث تم فحص 608 آلاف و176 طالبًا بنسبة إنجاز وصلت إلى 92%، مع إحالة الحالات الإيجابية إلى هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

خطة متكاملة للوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية بين الطلاب

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية بين الطلاب، بما يضمن التدخل العلاجي في الوقت المناسب وتقليل المضاعفات الصحية مستقبلًا.

الفحص الطبي الدوري ومبادرات سوء التغذية يمثلان حجر الأساس في الحفاظ على صحة الطلاب

من جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، أن الفحص الطبي الدوري ومبادرات سوء التغذية يمثلان حجر الأساس في الحفاظ على صحة الطلاب، لافتة إلى أن فرق العمل قامت بدور كبير داخل المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن إحالة الحالات المكتشفة للتأمين الصحي تضمن استمرارية الرعاية الصحية للطلاب وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الرئاسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأول الإعدادي الهيموجلوبين الجمهورية الجديدة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المشكلات الصحية المرحلة الابتدائية الفحص الطبي تلاميذ المرحلة الابتدائية حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية صحة الدقهلية طلاب المدارس بمختلف المراحل مبادرات رئيس الجمهورية وحدات الصحية مديرية الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

البروبيوتيك، بكتيريا مفيدة تعزز صحة الجهاز الهضمي

كيف تعززين صحة عظامك بعد سن الأربعين من الطبيعة؟

مع تقدم العمر، أفضل طرق الحفاظ على صحة القلب

صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت فى مصر

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

وزير الصحة ينعي طبيبة توفيت في حادث انقلاب سيارة بسفاجا

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

سلوت: لا استمتع بالوضع الحالي مع محمد صلاح

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا المصحف في المنام وعلاقتها برزق واسع ووفرة بالمال

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

أدعية مستجابة لصلاح الأبناء وحمايتهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads