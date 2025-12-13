صحة الدقهلية: نستهدف فحص 900 ألف طالب وطالبة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن الانتهاء من أعمال الفحص الطبي الدوري الشامل لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وفي إطار مبادرات رئيس الجمهورية وبمنظومة «الجمهورية الجديدة» الداعمة لصحة النشء وبناء الإنسان.

استهداف فحص 328 ألفًا و705 طالب

وأوضحت صحة الدقهلية أن الفحص الطبي الدوري الشامل استهدف طلاب الصفوف الأول والرابع الابتدائي والأول الإعدادي، حيث تم فحص 328 ألفًا و705 طلاب، بنسبة إنجاز بلغت 88%، وشمل الفحص الكشف على القلب والصدر والأسنان، وقياس الوزن والطول، وفحص شدة الإبصار والسمع، إلى جانب إجراء تحاليل البول والبراز والهيموجلوبين، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من الوحدات الصحية.

فحص 608 آلاف و176 طالبًا في مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية

وفي السياق ذاته، انتهت مديرية الصحة من تنفيذ مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي تشمل الأنيميا والسمنة والتقزم، حيث تم فحص 608 آلاف و176 طالبًا بنسبة إنجاز وصلت إلى 92%، مع إحالة الحالات الإيجابية إلى هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

خطة متكاملة للوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية بين الطلاب

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية بين الطلاب، بما يضمن التدخل العلاجي في الوقت المناسب وتقليل المضاعفات الصحية مستقبلًا.

الفحص الطبي الدوري ومبادرات سوء التغذية يمثلان حجر الأساس في الحفاظ على صحة الطلاب

من جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، أن الفحص الطبي الدوري ومبادرات سوء التغذية يمثلان حجر الأساس في الحفاظ على صحة الطلاب، لافتة إلى أن فرق العمل قامت بدور كبير داخل المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن إحالة الحالات المكتشفة للتأمين الصحي تضمن استمرارية الرعاية الصحية للطلاب وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الرئاسية.

