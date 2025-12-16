بسبب الملفات الطبية، تأجيل بطولة دوري الكاراتيه لأجل غير مسمى

18 حجم الخط

الكاراتيه، قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، تأجيل بطولة دوري الدرجة الأولى والممتاز للناشئين والناشئات، بسبب عدم استكمال الملفات الطبية للفرق المقرر مشاركتها في البطولة.

وقال اتحاد الكاراتيه: إن قرار تأجيل البطولة جاء من أجل منح الفرصة أمام جميع الفرق لاستكمال الملفات الطبية للاعبين واللاعبات المقرر مشاركتهم في دوري الدرجة الأولى والممتاز.

وكان اتحاد الكاراتيه قد أصدر تعميما في وقت سابق، طالب من خلاله كافة الأندية والفرق باستكمال الملفات الطبية من أجل المشاركة في كافة بطولات الموسم المحلي الجديد 2025/2026.

وتسيطر حالة من القلق على الاتحادات الرياضية؛ بسبب حادثة وفاة السباح يوسف محمد، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عاما، والتي أقيمت مؤخرا في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وبعد الحادث، سارعت الاتحادات الرياضية المختلفة إلى إنهاء كافة الملفات الطبية للاعبين واللاعبات المسجلين في الأنشطة المحلية والدولية، وهو ما نتج عنه تأجيل بعض البطولات لحين استكمال كافة الملفات الطبية.

