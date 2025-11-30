أشرف صبحي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم

18 حجم الخط

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب الكاراتيه بعد إنجازهم التاريخي بتصدرهم بطولة العالم للكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، التي تُقام حاليًا بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي، بعد غياب 37 عامًا عن استضافة مصر لهذه البطولة.

قال وزير الشباب والرياضة: "أهنئ أبطال منتخب مصر للكاراتيه على هذا الإنجاز التاريخي الذي يعكس الإرادة القوية والجهود الكبيرة التي بذلوها للوصول إلى قمة العالم.

وأضاف أشرف صبحي أن تصدر فراعنة الكاراتيه بطولة العالم بالقاهرة بعد غياب أكثر من 37 عامًا، هو دليل واضح على عودة مصر القوية إلى الساحة الدولية في رياضة الكاراتيه، واستمرار ريادتنا في البطولات العالمية للكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة ستواصل دعم أبطالنا وتوفير كل الإمكانات اللازمة لهم للحفاظ على هذا المستوى الرفيع وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل".

وشهدت البطولة التي تُقام برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وإشراف الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي، تحقيق منتخب الكاراتيه 13 ميدالية متنوعة، حيث تصدّر منتخب الكبار التصنيف العام محققًا 4 ميداليات منها 3 ذهبيات أحرزتها كل من أحلام يوسف، عبد الله ممدوح، ويوسف بدوي، بالإضافة إلى ميدالية برونزية للاعبة آية هشام.

كما توّج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب البطولة بعد أداء استثنائي أكّد استمرار الريادة المصرية في هذا المجال للعام الثالث على التوالي، حيث اعتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 9 ميداليات متنوعة: 4 ذهبيات، ميدالية فضية، و4 برونزيات، متفوقة على إيطاليا التي جاءت في المركز الثاني بأربع ميداليات فقط.

وجاءت الميداليات الذهبية لأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة كالتالي: عبد العزيز عاصم «إعاقة حركية»، فاطمة عبد البديع «إعاقة حركية»، أحمد وحيد «إعاقة فكرية»، وروان خليل «إعاقة بصرية»، بينما نالت البطلة مروة أحمد الميدالية الفضية في منافسات الإعاقة البصرية، وأضاف اللاعبون سلمى علاء الدين، وجودي أشرف، وجنى عبد البديع، وعبد الرحمن إيهاب أربع ميداليات برونزية.

كما حقق عدد من اللاعبين مراكز متقدمة في المنافسات المختلفة، حيث جاء كل من رحاب أنور، محمد اللقاني، حازم صاير الصباغ «إعاقة دوان»، أدهم السيد «إعاقة فكرية»، ومصطفى أبو الفتوح «إعاقة فكرية» في المركز الخامس.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ودار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بقضايا الشباب وترسيخ الوعي ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره لـ مفتي الجمهورية، وللجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء في خدمة قضايا الفكر والوعي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المؤسسي مع دار الإفتاء لما تمتلكه من خبرة علمية واسعة وقدرة مؤثرة في مخاطبة الشباب، لافتًا إلى أن تعزيز الوعي يمثل هدفًا استراتيجيًا تتشارك فيه مؤسسات الدولة كافة، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى إطلاق برامج نوعية ومبادرات مشتركة تستفيد من جهود دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم ومعالجة الظواهر السلبية وبناء شخصية شابة واعية وقادرة على الإسهام في نهضة الوطن، كما اتفق الجانبان على عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية لطرح برامج عمل مشتركة ووضع آليات تنفيذية للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تقدم العديد من الأنشطة والخدمات للشباب المصري، وأن التعاون مع دار الإفتاء يؤثر بالايجاب لصالح الشباب والمجتمع، موضحا ان هناك العديد من المشروعات التي سيتم العمل عليها معا في الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد مفتي الجمهورية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على بناء شراكات فعّالة مع المؤسسات الوطنية المعنية بصناعة الوعي وترسيخ قيم الانتماء، مشيرًا إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الوطن وصناعة المستقبل، وقيادة قاطرة التنمية، والانفتاح الواعي على العصر، مبديًا الاستعداد التام لدار الإفتاء المصرية للتعاون مع الوزارة في تنفيذ برامج مشتركة وورش عمل ولقاءات موجهة للشباب.

