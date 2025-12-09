أسعار الفضة تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط ترقب خفض الفائدة الأمريكية

18 حجم الخط

ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة مستوى 60 دولارًا للأونصة، وسط رهان المتعاملين على مزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي واستمرار شح الإمدادات.

ارتفاع الفضة إلى أعلى مستوياتها

صعد سعر الفضة الفوري 3.2% إلى 60.0031 دولار للأونصة. وقفز المعدن بأكثر من الضعف هذا العام، متفوقًا على الذهب بفارق كبير، بحسب وكالة بلومبرج.

وجاء الارتفاع السريع في الأيام الأخيرة مدفوعًا إلى حد كبير بتوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيقر خفضًا للفائدة بواقع ربع نقطة في ختام اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر.

خفض الفيدرالي للفائدة الأمريكية

ورغم حذر المتعاملين بشأن حجم التيسير النقدي الذي قد يقدمه الفيدرالي العام المقبل، فإن الفضة تستفيد من التوقعات بخفض شبه مؤكد الأربعاء.

قالت رونا أكونيل، رئيسة تحليل الأسواق لدى "ستون إكس فاينانشال"، إن المتعاملين "بالتأكيد يتطلعون إلى خفض الفائدة". وتستفيد المعادن النفيسة، التي لا تدر عائدًا -ومنها الذهب والفضة- عادة من تراجع أسعار الفائدة.

شح المعروض من الفضة

تحققت معظم مكاسب الفضة هذا العام خلال الشهرين الماضيين، بدعم من شح تاريخي في الإمدادات بالسوق المرجعية في لندن وسط ارتفاع الطلب من الهند والصناديق المتداولة المدعومة بالفضة.

الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة

ورغم أن هذا الاختناق تراجع في الأسابيع الأخيرة مع تدفق المزيد من المعدن إلى خزائن لندن، فإن أسواقًا أخرى شهدت قيودًا في الإمدادات؛ إذ هبطت المخزونات الصينية إلى أدنى مستوى في عقد.

وتجاوزت الفضة ذروة أكتوبر في جلسة تداول متقلبة، بعدما أدى توقف فوضوي في تداول العقود الآجلة والخيارات في "كومكس" أواخر نوفمبر إلى جفاف السيولة، كما أسهم موسم العطلات وضعف التداول الفعلي في سوق لندن خارج البورصة في تضخيم تحركات الأسعار.

ويظل المتعاملون حذرين بشأن شحن الفضة من الولايات المتحدة بفعل المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، بعد إضافتها إلى قائمة المعادن الحيوية لدى هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهو ما أبقى بعض الكميات داخل السوق الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.