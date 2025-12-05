السبت 06 ديسمبر 2025
أسعار الذهب تواصل التحرك في الأسواق العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، اليوم الجمعة، وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، مع تركيز الأسواق على بيانات تضخم مهمة قبيل أيام من انعقاد اجتماع الفدرالي

سجل الذهب زيادة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4226.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:08 بتوقيت جرينتش، ومع ذلك فإنه يتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي 0.1%.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.3 %إلى 4257.40 دولار للأونصة.

أداء المعادن الأخري

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. كما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر  المؤجلة التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم الجمعة 2 الخامس من ديسمبر، وستكون آخر بيانات تصدر قبل اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 1.9 % إلى 58.20 دولار للأونصة لتسجل مكاسب أسبوعية بمقدار 3.2 %، بعد أن كانت قد لامست مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار بحلول الأربعاء الثالث من ديسمبر.

