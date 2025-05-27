زاهي حواس لـ روجان: الأهرامات مصرية ولن أساير خرافات الكائنات الفضائية

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، أن الإعلامي الأمريكي جو روجان طلب إجراء لقاء معه منذ أكثر من عام، لكن انشغاله حال دون ذلك. ومع تيسّر التوقيت، تم اللقاء أخيرًا، مؤكدًا تصديقه لمحاولات روجان لإثبات تدخل "كائنات فضائية" في بناء الأهرامات.

"مقابر العمال".. رد قاطع على مزاعم التدخل الخارجي في بناء الأهرامات

وأكد زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أنه قدم الأدلة العلمية كافة، وعلى رأسها "مقابر العمال المصريين"، التي تُعدّ الدليل الأوضح على أن الأهرامات بُنيت بسواعد مصرية خالصة، متحديًا من يروّجون لغير ذلك أن يقدموا دليلًا علميًا واحدًا.

زاهي حواس: لا ألتفت للسوشيال ميديا وحقيقة السيجار في الحوار

ردًا على الجدل حول ظهوره غير المعتاد في الحوار، قال حواس إن تدخينه للسيجار جاء بدعوة من روجان نفسه. وعلّق على الانتقادات قائلًا: "من قال إنني كنت مرتبكًا لا يفهم شيئًا.. ولا ألتفت لمواقع التواصل".

رسالة زاهي حواس للمنتقدين: هل كنتم تنتظرون أن أنكر عروبة الأهرامات؟

ورفض حواس الخضوع لأي ضغوط أو مسايرة نظريات وصفها بـ"الخرافات"، مؤكّدًا أن "إنجازاته العلمية وتاريخه في العمل الميداني هما الرد الحقيقي على كل مزاعم".

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