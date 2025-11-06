خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

18 حجم الخط

فند الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تصريحات صحفي الاحتلال الإسرائيلي إيدي كوهين حول مشاركة إسرائيل في بناء الأهرامات، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة.



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف في برنامج "مراسي" عبر قناة النهار: "الفرق الزمني بين ظهور إسرائيل وبناء الهرم يزيد على 1100 عام، متابعا: هذا كيان لم يصنع حضارة بل عدو للحضارة بما ارتكبه في غزة".

المتحف المصري الكبير.. عرض فني وأثري غير مسبوق

وأوضح شاكر أن المتحف المصري الكبير يضم 57 ألف قطعة أثرية، من بينها أقدم قطعة تمثل أول تواجد بشري على أرض مصر، فأس أو بلطة تعود لنحو 700 ألف سنة، تمثالان خشبيان مغطّيان بالذهب اكتشفا في تل الفرخة بالدقهلية عام 2006، مزينان بأحجار كريمة ويعودان لعصر ما قبل بناء أهرامات خوفو بحوالي 1400 سنة.

وأشار شاكر إلى أن المعرض الجديد يبرز نجوم الحضارة المصرية القديمة مثل الملك رمسيس الثاني والملك توت عنخ آمون، باستخدام أحدث أساليب الإضاءة والعرض المتحفي التي تظهر القطع بطريقة مبهرة، ما يشكل ملحمة فنية وأثرية تليق بمكانة المتحف كأعظم صرح ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

مبادرات لترويج المتحف عالميًا

من جانبه، طالب الإعلامي محمود الشريف وزارتي السياحة والطيران المدني بتبني خطة ترويج دولية للمتحف، تشمل أفلام وثائقية بلغات متعددة، معارض متنقلة في العواصم الكبرى، إدراج المتحف ضمن برامج شركات الطيران السياحية، تقديم باقات سياحية خاصة لزيارة المتحف ضمن عروض السياحة الثقافية لمصر

