هل يقف الفضائيون وراء بناء الأهرامات؟ محمد خميس يكشف القصة الحقيقية

كشف الفنان محمد خميس، حقيقة ما يشاع ويتردد بشأن وقوف الفضائيين وراء بناء الأهرامات، موضحًا أن هناك شائعات مُغرضة تدعي أن الأهرامات بُنيت بواسطة كائنات فضائية، وهذه الفكرة تعكس عدم استيعاب البعض لعظمة الحضارة المصرية القديمة.

دور المصري القديم في بناء الأهرامات

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “أنا والناس” الذي تقدمه مروة مطر بقناة “النهار”، أن المصري القديم نفسه كتب بوضوح أنه هو من بنى الأهرامات والتماثيل الضخمة بنفسه، لكنهم لم يشرحوا كيف تم البناء بالتفصيل، مثلما نحن لا نشرح كل تفاصيل بناء ناطحات السحاب الحديثة، فالجميع يفهم أن البناء يتم عبر نظام معين.

وتابع: "كانت طريقة المصري القديم في البناء دائمًا تتميز بالبساطة والفعالية، رغم أن تفاصيل هذه الطرق غالبًا ما تكون مجهولة لنا الآن، لذلك لا يجوز لنا أن نحكم على هذه الإنجازات بمعاييرنا الحديثة، لأن ظروف الزمن مختلفة تمامًا".

أما بالنسبة لصناعة الأواني الحجرية، فقد كان المصري القديم يصنعها من الجرانيت بطرق كانت بسيطة لكنها فعالة، وأشار إلى تجارب العلماء الروس الذين حاولوا تقليد هذه التقنيات باستخدام الرمل والماء ونظام خشبي بسيط، واستغرقوا شهورًا للوصول إلى نتائج مشابهة.

طوفان نوح مصدر ديني وليس أثريا

ورفض الفنان محمد خميس بشدة الربط بين الحضارة المصرية والكائنات الفضائية، مؤكدًا أن هناك ميلًا عند بعض الناس لوصف أي شيء مُعقد بأنه من صنع فضائيين، فقط لأنهم لا يستطيعون فهم الطريقة التي تم بها.

وأضاف، أن المصريين القدماء كانوا قادرين على بناء الأهرامات والتماثيل الضخمة باستخدام أدوات بسيطة ومعرفة هندسية متقدمة.

ورفض فكرة أن الأهرامات كانت قديمة جدًا بحيث بُنيت قبل طوفان نوح، مشيرًا إلى أن طوفان نوح مصدر ديني وليس أثري، والأهرامات تقع على تلال وأماكن مرتفعة لا يمكن أن يُغطيها الماء بشكل كامل.

وأشار إلى وجود أدلة على استخدام الماء في نقل الأحجار، مثل الرسومات في معبد حتشبسوت التي توضح كيف تم نقل المسلات عبر نهر النيل باستخدام المراكب، معتمدًا على وجود فروع كثيرة للنيل في مصر القديمة.



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