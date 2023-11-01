الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، أكلة سريعة التحضير ولذيذة

جلاش باللحم المفروم،
جلاش باللحم المفروم، فيتو

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، من الأكلات سريعة التحضير ولذيذة الطعم، ويفضلها الكبار والصغار، وتصلح صينية الجلاش باللحمة المفرومة للعزومات أيضا، وطريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة يعد من الاكلات البسيطة وسريعة التحضير، ولكن على الرغم من ذلك، نجد العديد من الزوجات لا تجيد طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة وتبحث عن طريقتها، خاصة المتزوجات حديثا.

 

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقه عمل الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة اقتصادية، تتماشي مع موجات الغلاء التي نعاني منها هذه الأيام، والتي يمكن تنفيذها بكل سهولة.

Advertisements

 

مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نصف كيلو جلاش

ثمن كيلو لحمة مفرومة

كوب إلا ربع زبدة أو سمن ذائب، مع فرشاة للدهن

كوب خضروات مشكلة: (فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرة)

ربع كوب زيتون بدون بذور ومقطع

ربع كوب جبنة رومى 

ربع كوب جبنات مشكله شيدر وموتزاريلا

كوب حليب

ملح وفلفل

بيضة

 

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة: 

جلاش باللحمة المفرومة

نحضر صينيه أو قالب وندهنه بالزبدة أو السمن.

نقسم الجلاش إلى قسمين متساويين ونضع الورق فى الصينيه وندهن بين كل ورقة جلاش وأخرى بالسمن. 

حين نصل لنصف كميه الجلاش، نضع الحشو، من اللحمة المفرومة أو البسطرمة أو السوميس، والفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، ونفردهم جيدا، ثم نبدأ مره اخرى بفرد باقي ورق الجلاش تباعا، وبين كل طبقة وأخرى ندهن بالفرشاه سمن او زبده حتى ننتهى من الكميه كاملة. 

نقطع الجلاش بالسكينه قطع متساويه حسب الذوق والرغبة. 

نضرب البيضه مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على سطح وجه الجلاش المقطع.

نضيف ما تبقى من السمن او الزبده للصينية من الوجه.

ندخل صينية الجلاش باللحمة المفرومة الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص على متابعتها، لأنه لا يستغرق وقت طويل في النضج والاحمرار.

 

ملحوظة: 

أولا لابد من لف أوراق الجلاش بفوطة مرشوشه بالماء (ليست مبلولة بالكامل ) حتى لا يجف، أثناء وضع الطبقات على بعضها في الصينية. 

 

قبل البدء تستطيعون قلب القالب او الصينيه فوق كميه الجلاش بالكامل، وبواسطة سكينه، ثم يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب او الصينيه سواء مستطيل او مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، او تدهن بالزبده وتحشى فى المنتصف قبل اضافه الحشو.

طريقة عمل القرنبيط المقرمش، بمكونات بسيطة

طريقة عمل النجرسكو، أكلة لذيذة وسهلة التحضير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

 

طريقة عمل الجلاش باللحمة طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة الجلاش باللحمة الجلاش باللحمة المفرومة طريقة الجلاش باللحمة طريقة الجلاش باللحمة المفرومة في البيت

مواد متعلقة

طريقة عمل الكوارع، بخطوات سهلة والنتيجة مذهلة

طريقة عمل البابا غنوج، بخطوات بسيطة والنتيجة مبهرة

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، مركز شرطة بدون زنزانة وراحة 5 ساعات يوميا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية