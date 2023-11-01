طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، أكلة سريعة التحضير ولذيذة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، من الأكلات سريعة التحضير ولذيذة الطعم، ويفضلها الكبار والصغار، وتصلح صينية الجلاش باللحمة المفرومة للعزومات أيضا، وطريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة يعد من الاكلات البسيطة وسريعة التحضير، ولكن على الرغم من ذلك، نجد العديد من الزوجات لا تجيد طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة وتبحث عن طريقتها، خاصة المتزوجات حديثا.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقه عمل الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة اقتصادية، تتماشي مع موجات الغلاء التي نعاني منها هذه الأيام، والتي يمكن تنفيذها بكل سهولة.

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مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نصف كيلو جلاش

ثمن كيلو لحمة مفرومة

كوب إلا ربع زبدة أو سمن ذائب، مع فرشاة للدهن

كوب خضروات مشكلة: (فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرة)

ربع كوب زيتون بدون بذور ومقطع

ربع كوب جبنة رومى

ربع كوب جبنات مشكله شيدر وموتزاريلا

كوب حليب

ملح وفلفل

بيضة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

جلاش باللحمة المفرومة

نحضر صينيه أو قالب وندهنه بالزبدة أو السمن.

نقسم الجلاش إلى قسمين متساويين ونضع الورق فى الصينيه وندهن بين كل ورقة جلاش وأخرى بالسمن.

حين نصل لنصف كميه الجلاش، نضع الحشو، من اللحمة المفرومة أو البسطرمة أو السوميس، والفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، ونفردهم جيدا، ثم نبدأ مره اخرى بفرد باقي ورق الجلاش تباعا، وبين كل طبقة وأخرى ندهن بالفرشاه سمن او زبده حتى ننتهى من الكميه كاملة.

نقطع الجلاش بالسكينه قطع متساويه حسب الذوق والرغبة.

نضرب البيضه مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على سطح وجه الجلاش المقطع.

نضيف ما تبقى من السمن او الزبده للصينية من الوجه.

ندخل صينية الجلاش باللحمة المفرومة الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص على متابعتها، لأنه لا يستغرق وقت طويل في النضج والاحمرار.

ملحوظة:

أولا لابد من لف أوراق الجلاش بفوطة مرشوشه بالماء (ليست مبلولة بالكامل ) حتى لا يجف، أثناء وضع الطبقات على بعضها في الصينية.

قبل البدء تستطيعون قلب القالب او الصينيه فوق كميه الجلاش بالكامل، وبواسطة سكينه، ثم يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب او الصينيه سواء مستطيل او مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، او تدهن بالزبده وتحشى فى المنتصف قبل اضافه الحشو.