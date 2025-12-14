الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رياض محرز يرشح هذا المنتخب للفوز بكأس أمم إفريقيا 2025

رياض محرز، فيتو
رياض محرز، فيتو
18 حجم الخط

أكد رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، أن منتخب المغرب يُعد المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

محرز يتحدث عن أمم إفريقيا 

وقال محرز في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية: «يجب أن نكون واقعيين بالنظر لما حدث في آخر نسختين من البطولة، لا نملك رفاهية الفشل مرة أخرى»، في إشارة إلى الضغوط التي تحيط بالمنتخب الجزائري قبل انطلاق المنافسات.

وأضاف نجم الأهلي السعودي: «البعض يضعنا بين المرشحين للقب، لكن هذا لا يعني الكثير»، مؤكدًا أن الترشيحات المسبقة لا تحسم البطولات، وأن الحسم يكون داخل المستطيل الأخضر.

واختتم محرز تصريحاته بتأكيده على قوة حظوظ المنتخب المغربي قائلًا: «المغرب هو المرشح الأبرز، خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره»، مشيرًا إلى أن عامل الأرض والجمهور يمنح أسود الأطلس أفضلية واضحة في سباق المنافسة على اللقب القاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم الأفريقية 2025 الأهلي السعودي المنتخب المغرب المنتخب المغربي المنتخب الجزائري كأس أمم أفريقيا 2025 كأس الأمم الأفريقية 2025 كاس الأمم الإفريقية منتخب المغرب منتخب المغربي محرز الامم الافريقية أمم إفريقيا السعودي

مواد متعلقة

ماذا قال رينارد عن مواجهة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب؟

آرسنال لا يعرف طعم الخسارة على ملعب الإمارات هذا الموسم

كأس الأمم الأفريقية، سفراء التحكيم المصري في أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب

بقيادة ساديو ماني، الإعلان عن قائمة السنغال لكأس أمم إفريقيا 2025

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

مساعد وزير الداخلية يعلن عدد الطلاب المقبولين فى كلية الشرطة لعام 2026

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

عباقرة ولكن مجهولون.. تقي الدين الراصد، رائد التكنولوجيا والهندسة

لا يحتاجون إليها، علي جمعة يكشف سر عدم الصلاة على الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads