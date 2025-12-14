رياض محرز يرشح هذا المنتخب للفوز بكأس أمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

أكد رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، أن منتخب المغرب يُعد المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

محرز يتحدث عن أمم إفريقيا

وقال محرز في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية: «يجب أن نكون واقعيين بالنظر لما حدث في آخر نسختين من البطولة، لا نملك رفاهية الفشل مرة أخرى»، في إشارة إلى الضغوط التي تحيط بالمنتخب الجزائري قبل انطلاق المنافسات.

وأضاف نجم الأهلي السعودي: «البعض يضعنا بين المرشحين للقب، لكن هذا لا يعني الكثير»، مؤكدًا أن الترشيحات المسبقة لا تحسم البطولات، وأن الحسم يكون داخل المستطيل الأخضر.

واختتم محرز تصريحاته بتأكيده على قوة حظوظ المنتخب المغربي قائلًا: «المغرب هو المرشح الأبرز، خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره»، مشيرًا إلى أن عامل الأرض والجمهور يمنح أسود الأطلس أفضلية واضحة في سباق المنافسة على اللقب القاري.

