مصطفى كامل يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة “هما كده”

18 حجم الخط

أعلن المطرب مصطفي كامل عن إطلاق اغنيته الجديدة ضمن ألبوم “قولولي مبروك” والتي تحمل عنوان “هما كده”.

وكشف الفنان مصطفى كامل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عن طرح الأغنية الجديدة “هما كده” يوم السبت الموافق 13 ديسمبر في تمام الساعة الـ 7 مساءً، قائلا: “مستعدين نكمل البوم ”قولولى مبروك"، يوم السبت أن شاء الله هتنزل أغنية “هما كده” الساعة 7 مساءً".

وسبق وطرح الفنان مصطفى كامل البوستر الرسمي للأغنية مساء أمس الثلاثاء على صفحاته الرسمية المختلفة، كما طرح كامل من أولى أغنيات ألبوم “قولولى مبروك” في 15 مايو من 2025 وهي من كلماته مصطفى كامل وألحان مدين وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر هاني محروس، والتي تحمل نفس الاسم.

ألبوم قولولي مبروك

كما كانت أخر الأغاني التي طرحها كامل هي “إلى اللقاء” بالتعاون مع نجله فتحي مصطفى كامل، من كلمات أحمد غريب وانتاج حسين زكريا وتوزيع عمرو الخضري.

ويشارك في ألبوم قولوى مبروك كذلك نخبة من الشعراء، ومنهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، كما يشارك في التلحين كلًا من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم، أما في التوزيع فيشارك: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.