مدين يتعاون مع مصطفى كامل بأغنية بعنوان “هما كده”

18 حجم الخط

أطلق الملحن والمطرب مدين، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “هما كده”، بصوت الفنان مصطفى كامل، وذلك في ثاني تعاون فني يجمع بينهما، بالتزامن مع تكريمه مؤخرًا كـ أفضل ملحن لعام ٢٠٢٥ ضمن فعاليات ملتقى التميز والإبداع العربي.

الأغنية من كلمات مصطفى كامل، وألحان مدين، وتوزيع توما، الذي تولّى أيضًا مهمة الميكس والماستر.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا للتجربة الفنية الأولى التي جمعت مدين ومصطفى كامل من خلال أغنية “قولولي مبروك”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وهي من كلمات مصطفى كامل، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، مما رسّخ حالة من التفاهم الفني بين الطرفين ومهّد للتعاون الثاني بينهما.

وكانت قد طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية "بعد فراقك" للمطرب والملحن مدين، والتي يطل من خلالها على جمهوره بصوته بعد غياب طويل.



الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتم طرحها عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية مثل أنغامي، Apple Music، وYango Play، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور فور صدورها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.