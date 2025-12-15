الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

من التصالح إلى الفصل المباشر، أنواع دعاوى الأزواج بمحاكم الأسرة

قضايا اسرية تنتهي
قضايا اسرية تنتهي بالصلح وآخري لايجوز بمحاكمالاسرة،فيتو
18 حجم الخط

في تقرير خاص، ترصد "فيتو" لقرائها أبرز الدعاوى التي يرفعها الأزواج ضد بعضهم في محاكم الأسرة، حيث يتم تصنيفها إلى قضايا يمكن الصلح فيها، وتلك التي تمر بـ مكاتب التسوية تمهيدًا للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وأخرى لا تقبل التسوية ويُفصل فيها مباشرة من قبل محاكم الأسرة.

و تسلط "فيتو" الضوء على أنواع القضايا التي تشهدها هذه المحاكم وكيفية تعامل القانون معها، بهدف توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في الحالات التي قد تنتهي بالصلح أو بتسوية قانونية.


الدعاوى التي يجوز فيها الصلح بين الأزواج وتمر بمكاتب التسوية:
 

_دعاوى إنهاء الزواج: الطلاق (بأنواعه)، الخلع.
 

_النفقة: نفقة زوجية، نفقة صغار، نفقة متعة، مؤخر صداق (مؤخر الصداق).
 

_الحضانة: الحضانة، الرؤية، الضم، الانتقال بالصغير، مسكن الحضانة.
 

_الأجور: أجر حضانة، أجر مسكن، أجر رضاعة.
 

_مسكن الزوجية: دعوى تمكين من مسكن الزوجية.
 

_المهر والجهاز: المهر، الشبكة، الجهاز، المصروفات.

دعاوى أخرى: الاعتراض على إنذار الطاعة، الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها. 

 


الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح (تُرفع مباشرة):

القضايا المتعلقة بالنظام العام: 

إثبات النسب

إثبات علاقة زوجية

 إثبات النشوز

إسقاط الحضانة

_ بطلان عقد الزواج، التصحيح في وثيقة الزواج، إبطال مفروض نفقة.

_الدعاوى المستعجلة: كدعوى النفقة المؤقتة أو تسليم الصغير.

_منازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.

وتشمل هذه الدعاوى:

- إبطال مفروض نفقة.

- إثبات النسب.

- إثبات النشوز.

- إسقاط الحضانة.

- إثبات علاقة زوجية.

- التصحيح في وثيقة الزواج.

txt

تأجيل محكمة مروي يسري بتهمة سبب رجل أعمال في الإسكندرية لجلسة 31 يناير

txt

زوجة أمام محكمة الأسرة بالجيزة: حياتي مرار وأريد خلعا الآن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحضانة الاسره فيتو بمحاكم الأسرة

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

نزار الرشدان يسجل هدف تقدم الأردن في مرمى السعودية بكأس العرب

الأردن يفوز على السعودية بهدف ويضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العرب

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر انفوجرافا لميناء السخنة بعد دخوله موسوعة الأرقام القياسية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads