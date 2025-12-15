من التصالح إلى الفصل المباشر، أنواع دعاوى الأزواج بمحاكم الأسرة

18 حجم الخط

في تقرير خاص، ترصد "فيتو" لقرائها أبرز الدعاوى التي يرفعها الأزواج ضد بعضهم في محاكم الأسرة، حيث يتم تصنيفها إلى قضايا يمكن الصلح فيها، وتلك التي تمر بـ مكاتب التسوية تمهيدًا للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وأخرى لا تقبل التسوية ويُفصل فيها مباشرة من قبل محاكم الأسرة.

و تسلط "فيتو" الضوء على أنواع القضايا التي تشهدها هذه المحاكم وكيفية تعامل القانون معها، بهدف توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في الحالات التي قد تنتهي بالصلح أو بتسوية قانونية.



الدعاوى التي يجوز فيها الصلح بين الأزواج وتمر بمكاتب التسوية:



_دعاوى إنهاء الزواج: الطلاق (بأنواعه)، الخلع.



_النفقة: نفقة زوجية، نفقة صغار، نفقة متعة، مؤخر صداق (مؤخر الصداق).



_الحضانة: الحضانة، الرؤية، الضم، الانتقال بالصغير، مسكن الحضانة.



_الأجور: أجر حضانة، أجر مسكن، أجر رضاعة.



_مسكن الزوجية: دعوى تمكين من مسكن الزوجية.



_المهر والجهاز: المهر، الشبكة، الجهاز، المصروفات.

دعاوى أخرى: الاعتراض على إنذار الطاعة، الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها.



الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح (تُرفع مباشرة):

القضايا المتعلقة بالنظام العام:

إثبات النسب

إثبات علاقة زوجية

إثبات النشوز

إسقاط الحضانة

_ بطلان عقد الزواج، التصحيح في وثيقة الزواج، إبطال مفروض نفقة.

_الدعاوى المستعجلة: كدعوى النفقة المؤقتة أو تسليم الصغير.

_منازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.

وتشمل هذه الدعاوى:

