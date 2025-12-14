الأحد 14 ديسمبر 2025
محافظات

تأجيل محكمة مروي يسري بتهمة سبب رجل أعمال في الإسكندرية لجلسة 31 يناير

مروي يسري
مروي يسري
قررت محكمة الدخيلة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية تأجيل محاكمة مروة يسري الشهيرة بـ ابنة مبارك، في قضية سب وقذف رجل أعمال شهير، حجز للحكم 31 يناير.

التربية والتعليم تكلف لجنة مختصة بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية

رياض محرز يرشح هذا المنتخب للفوز بكأس أمم إفريقيا 2025

جاء القرار برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمة بسب وقذف رجل الأعمال بعبارات خادشة الشرف مستخدمة حسابها الالكتروني في ذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة هي صاحبة الحساب المستخدم على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مستخدمة إياه في إزعاج ومضايقة المجني عليه وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.


وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق، مروة يسري، إلى المحاكمة في اتهامها بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

وتقدم سامح قناوي، محامي المنتجة ليلى الشبح بدعوى ضد مروة يسري في اتهامها بسب وقذف موكلته والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة عنها والإساءة إليها

ads