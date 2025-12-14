تأجيل محكمة مروي يسري بتهمة سبب رجل أعمال في الإسكندرية لجلسة 31 يناير

18 حجم الخط

قررت محكمة الدخيلة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية تأجيل محاكمة مروة يسري الشهيرة بـ ابنة مبارك، في قضية سب وقذف رجل أعمال شهير، حجز للحكم 31 يناير.

جاء القرار برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمة بسب وقذف رجل الأعمال بعبارات خادشة الشرف مستخدمة حسابها الالكتروني في ذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة هي صاحبة الحساب المستخدم على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مستخدمة إياه في إزعاج ومضايقة المجني عليه وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق، مروة يسري، إلى المحاكمة في اتهامها بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

وتقدم سامح قناوي، محامي المنتجة ليلى الشبح بدعوى ضد مروة يسري في اتهامها بسب وقذف موكلته والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة عنها والإساءة إليها

