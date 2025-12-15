مصر تعزى المملكة المغربية في ضحايا فيضانات مدينة آسفي

18 حجم الخط

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة المغربية، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة آسفي، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر خلال بيان لوزارة الخارجية اليوم الإثنين، تضامنها الكامل مع المملكة المغربية في هذا الظرف الدقيق، وتعبر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة عن ثقتها في قدرة السلطات والشعب المغربي على تجاوز هذه المحنة.

