خارج الحدود

فرص استثمارية ومبادرات، تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية مع ممثلي الجالية المصرية بالسعودية (صور)

السفير نبيل حبشى،
السفير نبيل حبشى، فيتو
عقد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً مع رموز وممثلي الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش زيارته إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر حوار الحضارات، حيث شارك في اللقاء كل من السفير إيهاب أبو سريع سفير  مصر بالمملكة العربية السعودية، والقنصل المصري ياسر هاشم.

السفير نبيل حبشى مع أبناء الخارجية  المصرية فى السعودية  ، فيتو 
السفير نبيل حبشى مع أبناء الخارجية  المصرية فى السعودية، فيتو 

تقديم الرعاية المتكاملة واللائقة لأبناء مصر في الخارج

أوضح نائب الوزير الخارجية أن وزارة الخارجية لا تألو جهدًا في تقديم الرعاية المتكاملة واللائقة لأبناء مصر في الخارج، من خلال رقمنة المعاملات القنصلية، فضلًا عن تقديم العديد من المبادرات التي تستهدف ربط المواطنين المصريين بوطنهم، مشيرًا إلى أن رعاية المصريين بالخارج تُعد أحد أهم الأهداف التي تضعها الوزارة في سلم أولوياتها.

رعاية متكاملة للمصريين بالخارج

كما استعرض المبادرات التي طرحتها وزارة الخارجية ومن بينها مبادرة “افتح حسابك في مصر” بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر، ومبادرة “بيتك في مصر”، إلى جانب مبادرة “مدرستك في مصر”، ومبادرة التأمين التي تهدف إلى تقديم رعاية متكاملة للمصريين بالخارج. 

ممثلو الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، فيتو 
ممثلو الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، فيتو 

أهمية تقديم التوعية المستمرة للجالية المصرية فيما يتعلق باحترام قوانين المملكة

وأكد السفير حبشي خلال اللقاء على أهمية تقديم التوعية المستمرة للجالية المصرية فيما يتعلق باحترام قوانين المملكة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.

الفرص الاستثمارية المتاحة للمصريين في الخارج

كما شهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة للمصريين في الخارج، والتي تهدف إلى تعميق الانتماء الوطني وتعزيز التواصل الدائم مع المصريين بالخارج، حيث أشار السفير نبيل حبشي في هذا الصدد إلى منظومة قنوات التواصل التي توفرها الوزارة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الآليات الجديدة للتواصل المباشر، ومن بينها اللقاءات الافتراضية والصالون الثقافي الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا، والذي سيُعقد بشكل دوري.

السفير نبيل حبشى مع ممثلى الجالية المصرية فى السعودي، فيتو 
السفير نبيل حبشى مع ممثلى الجالية المصرية فى السعودي، فيتو 

مقترحات ممثلي الجالية بشأن المبادرات التي طرحتها وزارة الخارجية

واستمع السفير نبيل حبشي إلى آراء ومقترحات ممثلي الجالية بشأن المبادرات التي طرحتها وزارة الخارجية وسبل تطويرها، مؤكدًا حرص الوزارة على دراسة كافة المقترحات، والعمل على متابعة تنفيذ ما يمكن منها في إطار جهودها المستمرة لخدمة المصريين بالخارج.

