الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، وذلك في إطار دورة الدبلوماسية العسكرية.

تناول الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مستعرضا طبيعة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من متطلبات تنسيقية عالية بين مختلف أجهزة الدولة العاملة في الخارج.

وأكد وزير الخارجية أهمية التكامل والتنسيق الوثيق بين مكونات التمثيل المصري في الخارج، ولاسيما بين البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين، بما يضمن عرضا متسقا للمواقف المصرية وحماية المصالح الوطنية. كما شهد اللقاء نقاشا تفاعليا حول أبعاد العمل الخارجي ومتطلباته، ودور الدبلوماسية في دعم السياسة الخارجية خلال فترة العمل بدول الاعتماد.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تمنياته بالتوفيق للملحقين العسكريين وزوجاتهم في مهامهم المقبلة، مؤكدا ثقته في قدرتهم على تمثيل الدولة المصرية بما يليق بمكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج دورة الدبلوماسية العسكرية السياسة الخارجية المصرية

مواد متعلقة

فرص استثمارية ومبادرات، تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية مع ممثلي الجالية المصرية بالسعودية (صور)

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف (صور)

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره البولندي بمنتدى صير بني ياس

وزير النقل يبحث مع نظيره للتجارة الخارجية القطري تدشين مشروعات مشتركة

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في بيت الشعر العربي

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads