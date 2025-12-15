الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري: إرسال 79 ألف بطانية و4600 خيمة لأهالي غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 94، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

 

ووسط الظروف الشتوية القاسية التي يشهدها  قطاع غزة، يواصل الهلال الأحمر المصري تكثيف إمدادات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، حيث تضمنت القافلة نحو 79,300 بطانية، أكثر من 42,600 قطعة ملابس شتوية، 1500 مرتبة، ما يزيد عن 4,600 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة.

كما حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 94، أكثر من 9,800 طن من  المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: أكثر من 5,900 طن سلال غذائية ودقيق، ما يزيد عن 300 طن مياه، وأكثر من 2,400 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، نحو 1,200 طن مواد بترولية.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج  المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

