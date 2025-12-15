خبير قانون دولى: مصادقة الكابينت على 19 مستوطنة جريمة وتحدى للمجتمع الدولي

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة هذا القرار يعد جريمة حرب موصوفة تتحدى المجتمع الدولي بوقاحة منقطعة النظير وتدمر أي فرصة متبقية للسلام.

القرار يمثل تصعيدا استيطانيا غير مسبوق

وأكد مهران في تصريح لفيتو أن القرار يمثل تصعيدا استيطانيا غير مسبوق، موضحا أن إنشاء 19 مستوطنة دفعة واحدة يعد الأكبر منذ سنوات طويلة ويكشف عن نية إسرائيلية واضحة لفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية وتقطيع أوصال أي دولة فلسطينية محتملة وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.

توقيت القرار يحمل دلالات خطيرة

ولفت إلى أن توقيت القرار يحمل دلالات خطيرة، مؤكدا أن المصادقة جاءت بعد أيام قليلة من إعلان خطة الاستثمار الاستيطاني البالغة 730 مليون دولار مما يعني أن إسرائيل تنفذ مخططا استراتيجيا متكاملا للضم الفعلي للضفة الغربية وأن العملية منسقة ومخطط لها بدقة.

وأشار إلى آخر التطورات على الأرض حتى اليوم، موضحا أن قوات الاحتلال بدأت فعليا مسح الأراضي المستهدفة للاستيطان وعشرات العائلات الفلسطينية تلقت إخطارات بمصادرة أراضيهم والمستوطنون ينظمون احتفالات استفزازية على الأراضي المخصصة للمستوطنات الجديدة والسلطة الفلسطينية اكتفت ببيان إدانة ضعيف دون إجراءات عملية.

ونوه إلى أن المواقع المختارة للمستوطنات استراتيجية للغاية، محذرا من أن المستوطنات ستقام في مناطق C وحول القدس الشرقية وفي الأغوار وعلى تلال تطل على المدن الفلسطينية مما يعني تطويقا كاملا للتجمعات الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض.

القرار سيجلب آلاف المستوطنين الجدد

وأكد مهران أن القرار سيجلب آلاف المستوطنين الجدد، موضحا أن 19 مستوطنة تعني عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية وجلب مئات الآلاف من المستوطنين المتطرفين وزيادة هائلة في الاعتداءات على الفلسطينيين وتقليص المساحة المتاحة للدولة الفلسطينية لحد الاختناق.

القرار ينتهك القانون الدولي بشكل فاضح



وشدد من منظور القانون الدولي على أن القرار ينتهك القانون الدولي بشكل فاضح، موضحا أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر صراحة على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة وأن كل مستوطنة تشكل جريمة حرب مستقلة بموجب نظام روما الأساسي.

كما لفت مهران إلى أن قرارات مجلس الأمن واضحة في رفض الاستيطان، مؤكدا أن كافة القرارات أكدت أن الاستيطان لا شرعية قانونية له وأنه عقبة رئيسية أمام السلام وطالبت بوقفه فورا وتفكيك البؤر الاستيطانية لكن إسرائيل تتحدى هذه القرارات بوقاحة.

وأشار أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية أدانت الاستيطان مرارا، موضحا أن المحكمة أكدت في العديد من الفتاوي وفي قرارات لاحقة أن المستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها وأن إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستيطان.

ونوه أستاذ القانون الدولي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تتحرك فورا، مؤكدا أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت يجب أن تشمل أيضا جرائم الاستيطان وأن جميع الوزراء الذين صادقوا على القرار يجب أن يحاسبوا كمجرمي حرب.

