هيئة مقاومة الاستيطان: إسرائيل اقتلعت 49 ألف شجرة بالضفة الغربية خلال عامين

أصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرارا عسكريا يقضي باقتلاع أشجار من أراضي قريتين غرب رام الله بـالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ينص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق الوجه الغربي وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة "لأغراض عسكرية"، وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونما.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإنه منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الشهر ذاته 2025، نفذ المستعمرون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، تسببت باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48 ألفا و728 شجرة، منها 37 ألفا و237 من أشجار الزيتون.

