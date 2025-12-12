الجمعة 12 ديسمبر 2025
حكومة الاحتلال تصادق على تنظيم 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر صدّق على تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت القناة إلى أن بعض المستوطنات التي صدّق عليها المجلس جديدة، وأخرى جرى التصديق على تنظيمها رسميا.

وبالأمس الخميس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كوبر بقضاء رام الله وسط الضفة الغربية.

اقتحام جامعتي القدس وبيرزيت ومداهمات واعتقالات

صعدت قوات الاحتلال، عملياتها العسكرية في مناطق الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت مدنا وبلدات، لا سيما جامعتي بيرزيت والقدس، ناهيك عن مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال عدد من المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وانتشرت في محيط كليات الآداب والشريعة وكليات أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقبل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال جامعة بيرزيت من 3 مداخل، واحتجزت حرس الجامعة، حتى انقطع الاتصال بهم.

ولاحقا أعلنت الجامعة تأجيل الدوام الأكاديمي والإداري.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود، فيما استهدفت مجموعة من الشبان مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة قرب مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله، كما سُجّل اقتحام إضافي لبلدة بيرزيت شمال المحافظة.

اقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية

وداهمت قوات الاحتلال منزلا في قرية عزبة الطبيب في قلقيلية، واعتقلت الفتى أيهم عبد اللطيف أشقر من قرية الفندق، كما اعتقلت المواطن مكرم عامر بعد مداهمة منزله في قرية مسحة غرب سلفيت.

وفي جنين، جلبت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه السيلة الحارثية جنوب غرب المدينة، بالتزامن مع تنفيذ اقتحامات في بلدات برقين، رمانة، عرابة، ومركة شمال الضفة.

وفي طوباس، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة شملت مدينة طوباس، وبلدتي طمون والنصارية، بالإضافة إلى مخيم الفارعة، حيث داهمت عمارة سكنية خلال عمليات التفتيش في طمون.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

