وزير جيش الاحتلال: الحكومة ماضية في توسيع الاستيطان بالضفة الغربية

أكد وزير جيش  الاحتلال الإسرائيلي،  يسرائيل كاتس، أن الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو ستواصل تطوير وتنمية الاستيطان في مختلف مناطق الضفة الغربية، في تصريح يعكس إصرار تل أبيب على المضيّ في خططها الاستيطانية رغم الانتقادات الدولية.

تصريحات تعزز التوتر في الأراضي الفلسطينية

وقال الوزير إن الاستيطان يشكّل “جزءًا أساسيًا من مشروع الحكومة الإسرائيلية”، مشيرًا إلى أن الخطط تشمل توسعة مستوطنات قائمة وتعزيز البنية التحتية داخلها.

رفض دولي متصاعد ضد التوسع في الاستيطان

وتأتي هذه التصريحات في ظل موقف دولي رافض للتوسع الاستيطاني الذي يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني بموجب القانون الدولي، وسط تحذيرات من أن الخطوة تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويحذر محللون من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى تصعيد ميداني في الضفة الغربية، خاصة في ظل تزايد الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرارا عسكريا يقضي باقتلاع أشجار من أراضي قريتين غرب رام الله بـالضفة الغربية.


ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ينص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق الوجه الغربي وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة "لأغراض عسكرية"، وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونما.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإنه منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الشهر ذاته 2025، نفذ المستعمرون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، تسببت باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48 ألفا و728 شجرة، منها 37 ألفا و237 من أشجار الزيتون.

 

