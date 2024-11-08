كواليس اكتشاف مصطفى حسين لرسام الكاريكاتير عمرو فهمي

تحدث رسام الكاريكاتير عمرو فهمي خلال الندوة التي أقامتها الجمعية المصرية للكاريكاتير عقب افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة عن كواليس اكتشاف الفنان مصطفى حسين له في صباه.

وأكد الفنان عمرو فهمي على علاقته القوية بالفنان مصطفى حسين حيث كان يلازمه منذ عام 1983 في جريدة الأخبار، مضيفًا انه تفاجأ ذات يوم بحضور شخص إلى مدرسته يخبره بالاتصال بمصطفى حسين.

وتابع فهمي أنه عند اتصاله أخبره أنه يريده أن يذهب إلى العمل بأحد الصحف السعودية حيث طلب منه احد اصدقائه هناك ترشيح أحد تلامذته الذي يتنبأ لهم بمستقبل مشرق.

وأضاف انه رفض العرض وقتها لصغر سنه، وذلك لأنه كان بالصف الثالث الإعدادي، مؤكدًا أن الفنان مصطفى حسين أخبره أن أعماله أكبر من عمره بمراحل عديدة.

وأكد عمرو فهمي أن الفنان مصطفى حسين ليس فقط من أقوي فناني الكاريكاتير في مصر هو، وإنما أيضًا إنسان كبير وخلوق جدًا له العديد من المواقف الانسانية.

افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصري

وافتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش معرض عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة بمتحف محمود مختار الثقافي وذلك بحضور السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

ويحتفي معرض عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة بالفنان العبقري مصطفى حسين، فنان الشعب والذي تربع على عرش الكاريكاتير لأكثر من نصف قرن، وترك لنا وللأجيال القادمة إرثا فنيا عظيما سيظل علامة من علامات الفن التشكيلى المصرى والعربى العالمي، والذي من المقرر ان يستمر حتي 16 نوفمبر 2024.

وأشار الفنان هاني عبد الجواد قوميسير المعرض إلى أن عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة يضم أكثر من 100 لوحة كاريكاتيرية، ويشارك به نخبة من رواد فن الكاريكاتير، وعلى رأسهم الفنان عبد المنعم رخا ناظر مدرسة الكاريكاتير المصري، والفنان إيهاب شاكر، ومن بين اللوحات المعروضة أعمال للفنان عبد العزيز تاج الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكاريكاتير، حجازي، جمعة فرحات، محمد عفت، حسن المصري، نبيل السمالوطي، أحمد علوي، عمرو فهمي "ضيف شرف المعرض"، أحمد قاعود، فاروق موسى، إبراهيم البريدي، ماهر دانيال، حسن فاروق، أحمد عبد النعيم، نورا مكرم، مصطفى سالم، إلى جانب مجموعة كبيرة من فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين.

ويشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين.