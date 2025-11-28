من الفيوم، ختام فعاليات الدورة الخامسة لمسابقة «كاريكاتونس» الدولية (صور)

18 حجم الخط

اختتم مركز الفنون بقرية تونس بالفيوم، فاعليات الدورة الخامسة من المسابقة الدولية لفن الكاريكاتير والبورتريه الساخر "كاريكاتونس"، اليوم الجمعة، تحت رعاية وزارة الثقافة، ومحافظة الفيوم، وبالشراكة مع السفارة الاسبانية بمصر.

اسماء الفائزون بجوائز المسابقة

فاز بجائزة أفضل كاريكاتير دولي، الروسي إيغور سميرنوف، وفاز بأفضل كاريكاتير مصري الفنان مصطفى الشيخ، وأفضل بورتريه ساخر دولي البرازيلي سيفال إنشتاين، وأفضل بورتريه ساخر مصري مناصفة بين محمود عبد الوهاب، وبنان خليل، وجاءت جائزة اختيار الجمهور لأفضل كاريكاتير للصربي توشو بوركوفيتش، وجائزة اختيار الجمهور لأفضل بورتريه ساخر للمينماري ثاين تون أوو.

اقسام المسابقة

ضمت المسابقة أقسام المعرض الدولي لمسابقة كاريكاتونس، قسم الكاريكاتير والذي جاء تحت عنوان "السلام العالمى"، وتعبر لوحاته عن شكل العالم بعد انتهاء كل الحروب من خلال " السلام، والطبيعة، وبناء المجتمعات، ولوحات لنهايات غير متوقعة"، ومعرض البورتريه الساخر والذي يأتي تخليدًا وتكريمًا للسويسرية "إيفلين بوريه (1939–2021)" أم قرية تونس الروحية، التي حولت القرية إلى مركز عالمي للحرف البيئية والتراثية، وأسست مدرسة للفخار بالقرية، ودرّست فن الخزف لأطفال قرية تونس، خاصة الفتيات، وقدمت لهم فرصة لبناء مستقبل مهنى وإبداعي. وإرثها لا زال موجودًا فى المجتمع الحرفي المزدهر الذى ساعدت فى بنائه بقرية تونس.

وقال الفنان إبراهيم محمد عبلة، إن مسابقة هذا العام استقبلت 528 عملًا فنيًا، منها 399 كاريكاتير، و129 بورتريه ساخر، من انتاج 250 فنانًا، يمثلون 56 دولة عربية وأجنبية، وتم اختيار أفضل هذه الأعمال من قبل لجنة تحكيم دولية ضمت الفنان الإيراني عباس ناصري، والصربي غوران سيليتشانين، والأسباني ماريا هيريوس، والفنان المصري محمد عبلة، والسويدي سعد هاجو.

