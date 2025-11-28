الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من الفيوم، ختام فعاليات الدورة الخامسة لمسابقة «كاريكاتونس» الدولية (صور)

من أعمال مسابقة كريكاتونس،
من أعمال مسابقة كريكاتونس، فيتو
18 حجم الخط

اختتم مركز الفنون بقرية تونس بالفيوم، فاعليات الدورة الخامسة من المسابقة الدولية لفن الكاريكاتير والبورتريه الساخر "كاريكاتونس"، اليوم الجمعة، تحت رعاية وزارة الثقافة، ومحافظة الفيوم، وبالشراكة مع السفارة الاسبانية بمصر.

اسماء الفائزون بجوائز المسابقة

فاز بجائزة أفضل كاريكاتير دولي، الروسي إيغور سميرنوف، وفاز بأفضل كاريكاتير مصري الفنان مصطفى الشيخ، وأفضل بورتريه ساخر دولي البرازيلي سيفال إنشتاين، وأفضل بورتريه ساخر مصري مناصفة بين محمود عبد الوهاب، وبنان خليل، وجاءت جائزة اختيار الجمهور لأفضل كاريكاتير للصربي توشو بوركوفيتش، وجائزة اختيار الجمهور لأفضل بورتريه ساخر للمينماري ثاين تون أوو.

اقسام المسابقة

ضمت المسابقة  أقسام المعرض الدولي لمسابقة كاريكاتونس، قسم الكاريكاتير والذي جاء تحت عنوان "السلام العالمى"، وتعبر لوحاته عن شكل العالم بعد انتهاء كل الحروب من خلال " السلام، والطبيعة، وبناء المجتمعات، ولوحات لنهايات غير متوقعة"، ومعرض البورتريه الساخر والذي يأتي تخليدًا وتكريمًا للسويسرية "إيفلين بوريه (1939–2021)" أم قرية تونس الروحية، التي حولت القرية إلى مركز عالمي للحرف البيئية والتراثية، وأسست مدرسة للفخار بالقرية، ودرّست فن الخزف لأطفال قرية تونس، خاصة الفتيات، وقدمت لهم فرصة لبناء مستقبل مهنى وإبداعي. وإرثها لا زال موجودًا فى المجتمع الحرفي المزدهر الذى ساعدت فى بنائه بقرية تونس.

بمشاركة 38 عارضًا، محافظ الفيوم يفتتح النسخة 12 من مهرجان تونس للخزف

اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين

وقال الفنان إبراهيم محمد عبلة،  إن مسابقة هذا العام استقبلت  528 عملًا فنيًا، منها 399  كاريكاتير، و129 بورتريه ساخر، من انتاج 250 فنانًا، يمثلون 56 دولة عربية وأجنبية، وتم اختيار أفضل هذه الأعمال من قبل لجنة تحكيم دولية ضمت الفنان الإيراني عباس ناصري، والصربي غوران سيليتشانين، والأسباني ماريا هيريوس، والفنان المصري محمد عبلة، والسويدي سعد هاجو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم كريكاتونس الدورة الخامسة السفارة الأسبانية جوائز المسابقة فن الكاريكاتير كاريكاتونس مهرجان تونس محافظة الفيوم مسابقة كاريكاتونس

مواد متعلقة

اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين

بمشاركة 38 عارضًا، محافظ الفيوم يفتتح النسخة 12 من مهرجان تونس للخزف

ليالينا.. كوميديا ساخرة عن الناس اللي تحت

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

الفن يوثق حكايات البحر والجبال والمعالم الأثرية بملتقى دهب للرسم والتصوير (صور)

معرض دولي للكاريكاتير يحتفي بالنيل في عيده

الأكثر قراءة

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

غدا، استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مبروك عطية

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة (صور)

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في الشوط الأول

دليلك للتقديم على شقق سكن مصر بالطرح الجديد

إمام عاشور على رأس بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، فضل الله على عباده بإرسال النبي محمد لهم

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الخازني" أبو الميكانيكا ضحية الحسن بن الهيثم

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية