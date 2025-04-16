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رياضة

5 لاعببن في حسابات برشلونة لتدعيم الظهير الأيمن

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

يسعى نادي برشلونة الإسباني لضم لاعب بنفس قدرات البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الهلال السعودي ولاعب البرسا السابق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولعب كانسيلو مع برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي موسم (2023-2024)، قبل أن يتجه صوب الهلال السعودي.

5 لاعبين على رادار برشلونة لتعزيز مركز الظهير الأيمن 

وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يريد برشلونة التعاقد مع ظهير جديد في الصيف المقبل، بشرط أن يكون هناك هامش في كتلة الرواتب يسمح بإجراء الصفقة.

وقالت الصحيفة: "يدرس الفنيون في برشلونة السوق ويحللون الخيارات المتاحة بحثًا عن ظهير أيمن يمكنه تخفيف العبء عن جول كوندي، وفي الوقت ذاته، يمكنه اللعب كظهير أيسر عند الحاجة".

وأضافت: "بمعنى آخر، يبحث برشلونة عن كانسيلو جديد الذي كان يمتلك القدرات والشخصية للعب في كلا الجانبين، لكنه يُعد حالة نادرة".

وتابعت: "المرونة لدى الظهير المستهدف ستكون عامل الحسم في الاختيار من قبل ديكو وهانز فليك، لكنها ليست العامل الوحيد".

وواصلت: "لا يستبعد برشلونة أسماء أخرى من الأظهرة قد يصلون إلى كامب نو من أجل أخذ خطوة جديدة في مسيرتهم مثل فاندرسون لاعب موناكو، الذي يتابعه ديكو منذ أن كان لاعبا في صفوف جريميو، ومارك بوبيل لاعب ألميريا، الذي كان قريبًا جدًا من التوقيع في الصيف الماضي".

وتابعت: "هناك أيضا الهولندي الشاب جيفايرو ريد لاعب فينورد، حيث يراه برشلونة رهانا على المدى البعيد، بالإضافة إلى فريمبونج نجم ليفركوزن، الذي تشير التقارير في ألمانيا إلى أنه يحظى باهتمام فليك".

واختتمت: "في الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير أن دودو لاعب فيورنتينا، يحظى أيضًا بإعجاب برشلونة".

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