سعر فدان الفراولة بـ 4 ملايين جنيه، رسالة خبير دولي للمسئولين تكشف كارثة زراعية

وجه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي والمياه بجامعة القاهرة والخبير الدولي في الغذاء والحبوب، رسالة للمسئولين بشأن معاناة الفلاح، وذلك بعد رفع سعر إيجار الفدان في أرض الإصلاح الزراعي من 10 آلاف إلى 27 ألف جنيه، أما أرض "الأوقاف" فزاد إيجار الفدان فيها من 15 ألف إلى 45 ألف جنيه.

أستاذ زراعة يكشف معاناة الفلاحين المستمرة

وطالب الدكتور نادر نور الدين، في رسالته، بأن يتوجه المسئولين إلى الفلاحين للاستماع إليهم بسبب معاناتهم المستمرة منذ العام الماضي، واصفًا الفلاحين بأنهم "أمننا الغذائي"، مؤكدًا أهمية أن يجلس مع الفلاحين مسئول "بيفهم في الزراعة ومحل ثقة"، لمراضاتهم.

وقال نادر نور الدين، في تدوينة عبر حسابه بالفيس بوك، في رسالته للمسئولين: "نصيحة.. من فضلكم حد كبير يقعد مع الفلاحين ويستمع إليهم فقد عانوا كثيرا طوال العام الماضي ومازالت المعاناة مستمرة، الفلاحون أمننا الغذائي وتوفير لعملاتنا الصعبة وتنمية حقيقية وإضافة للاقتصاد وحفاظ على الأراضي الزراعية، حد بيفهم في الزراعة ومحل ثقة يقعد معاهم ويراضيهم الآن وليس غدًا"



وأثارت رسالة الدكتور نادر نور الدين ومطالبته المسئولين بحل مشكلة الفلاحين جدلًا واسعًا، وكشفت عن معاناة البعض بزيادة إيجار الفدان في أراضي الأوقاف إلى 47 ألف جنيه، واستغلال البعض تلك الزيادة في إيجار الفدان ليرفع سعر إيجار فدان الفراولة إلى 150 ألف جنيه في العام.

سعر فدان الفراولة 4 مليون جنيه وإيجاره 150 ألف في العام

وعلق البلوج أبو بكر خليفة أبو حمام، فقال: "أنا من قرية وساكن في القرية والبندر، ومن البحيرة والفلاحين عندنا بقوا جشعين للغاية أراضي بتتزرع فراولة الايجار للفدان وصل 150 ألف جنيه في السنة.. وسعر الفدان وصل 4 مليون جنيه الموضوع زاد عن الحد بصراحة"

ورد الدكتور نادر نور الدين قائلًا: "الفراولة خابت ومش لاقية اللي يشتريها والكل خسران بسبب غياب المايسترو في الوزارة، الإيجار ٥٠ ألف فقط وده كتير جدًا، لكن حتى وزارة الأوقاف رفعت إيجارها إلى ٤٧ ألف جنيه للفدان بدلًا من ١٧ ألف".

ارتفاع سعر فدان الفراولة، فيتو



وعلق عبد العظيم عرفه، أحد العاملين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقال: "الفلاح يعانى إهمالًا لم يحدث من قبل ويتعرض للمصائب دون أن يجد سندًا، الحمى القلاعية تحصد مواشيه ولا يعوض، يعنى ممكن خلال أسبوع تفرغ حظيرة من المواشي ولا يجد لبن لأولاده.. فين التأمين والكوارث أما أسعار التقاوى والأسمدة وتكاليف تجهيز الأرض وريها بالآلات فبعد رفع أسعار السولار قفزت قفزات رهيبة... تصور بذرة الكوسة الواحدة بـ2 جنيه.. كل هذا قفز بالأسعار لكل حاجة يعنى باختصار الفلاح مُسخر ببلاش".

وكشف المهندس أحمد الحمراوي عن كارثة زراعية مقبلة، فقال: " خلال عشرين سنة من الآن لن يكون هناك فلاح في مصر لأن الشباب بيهرب من العمل بالزراعة لأنها غير مجدية ومن يعمل بالزراعة والفلاحة الآن هم من قارب الخمسين فما فوق لأنه لا يستطيع ولا يعرف عمل غيرها مع أن فيه ناس كمان من هؤلاء هجروا الزراعة ومنهم من يعمل سواق توك توك.الموضوع خطير ولو حد نزل أي قرية أو عزبة مصرية وعمل إحصائية حيلاقي كلامي صح وأنا أصلًا ريفي من قرية بالبحيرة.."

ارتفاع أسعار إيجار فدان الأوقاف لـ 47 ألف جنيه سنويًا

جدير بالذكر أن أسعار إيجار فدان الأرض الزراعية في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ جدًا في 2024-2025، حيث تتراوح الأسعار بين عشرات الآلاف إلى أكثر من 100 ألف جنيه للفدان، خاصةً في الأراضي المميزة أو التابعة لهيئات مثل الأوقاف والإصلاح الزراعي، ووصلت في بعض المناطق إلى أرقام صادمة مثل 125 ألف جنيه للفدان في مناطق تنافسية، متأثرة بزيادات حكومية ومطالب الملاك، مما يضغط على صغار المزارعين، مع وجود فجوة كبيرة بين أسعار السوق الحر وأسعار الهيئات الحكومية الأقل ولكنها مرتفعة مقارنة بالماضي.



وأكد أحد المسئولين عن الشركات الزراعية أن أسعار إيجارات الأراضي المناسبة لمحصول الفراولة قفزت خلال العامين الأخيرين فقط بما يتجاوز 100%، لتتراوح حاليا بين 90 و125 ألف جنيه للفدان.

وتدير وزارة الأوقاف رصيدًا ضخمًا من الأصول التي آلت إليها عبر نظام الوقف، وتشمل هذه الأصول نحو 265 ألف فدان أراضي زراعية مؤجرة لمزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية، أما هيئة الإصلاح الزراعي، فتدير نحو 800 ألف فدان تؤجرها للمزارعين، حسب تصريح رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، عبد الفتاح عبد العزيز عبر وسائل الإعلام.

