مخطط خطير لإقامة مستوطنة إسرائيلية ضخمة على مطار القدس تشمل 9000 وحدة سكنية

قالت محافظة القدس اليوم الإثنين: نحذر من مخطط خطير لإقامة مستوطنة إسرائيلية ضخمة على أراضي مطار القدس تشمل 9000 وحدة سكنية.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إخبارية باقتحام مستوطنون المسجد الأقصى المبارك، اليوم الإثنين، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

142 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى

وقالت محافظة القدس، أمس الأحد: إن 142 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

سلسلة اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وشهدت الضفة الغربية، أمس، سلسلة اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدن الخليل ونابلس، وبلدات الزاوية غرب سلفيت، عانين واليامون غرب جنين وتل جنوب غربي نابلس.

سلسلة اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدن الخليل ونابلس

وفي مدينة الخليل، انتشرت القوات الإسرائيلية في عدة أحياء، وداهمت منازل وفتشتها، وشنت حملة اعتقالات وتحقيق ميداني. كما أفادت مصادر محلية بأنه تم اعتقال صحفي.

كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا مدينة حلحول الواقعة في الخليل، وبلدة عورتا في نابلس، قبل مداهمة منازل عدة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن هذه الاقتحامات رافقتها اعتقالات إسرائيلية لمواطنين فلسطينيين.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين خلال هجوم على منطقة البويرة في مدينة الخليل، بينما تصدى شبان لمحاولة مستوطنين الهجوم على منزل في محيط بلدة شقبا غرب مدينة رام الله.

تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين

وتشهد الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة، إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على أملاك الفلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ على مدى الفترة الماضية عدة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية.

فيما تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، المسلحين غالبًا، وهجماتهم على المدنيين الفلسطينيين العزل.

