إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمالي القدس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل في بلدة الرام شمالي القدس.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في محافظة قلقيلية واحتجاز جثمانه.

قوات الاحتلال تهدم منشآت تجارية في بلدة حزما شمال القدس

هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، منشآت تجارية في بلدة حزما شمال القدس بالضفة الغربية المحتلة.

21 ألف حالة اعتقال في الضفة والقدس المحتلة بعد حرب الإبادة

حذر "نادي الأسير" الفلسطيني، الثلاثاء الماضي، من أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، والتي طالت نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضفة بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب الآلاف في غزة.

وقال في بيان: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتدادا لحرب الإبادة"ـ وفق وكالة "وفا".

تصاعد مستوى جرائم جيش الاحتلال

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية، لا تعكس فقط تصاعد الأعداد، وإنما تصاعد مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي تترافق مع مساع تشريعية في دولة الاحتلال إلى سن قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

العفو الدولية تدعو لوقف جرائم الاحتلال بالضفة الغربية

وفي وقت سابق، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة: إن العمليات العسكرية تشكل جزءا من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسيكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم.

وطالبت منظمة العفو المجتمع الدولي بمنع التصعيد الإسرائيلي واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

