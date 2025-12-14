الأحد 14 ديسمبر 2025
خارج الحدود

محافظة القدس: 142 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك

مستوطنين
مستوطنين
قالت محافظة القدس، اليوم الأحد: إن 142 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

سلسلة اقتحامات للجيش الإسرائيلي

في غضون ذلك، شهدت الضفة الغربية، خلال الساعات الماضية، سلسلة اقتحامات للجيش الإسرائيلي استهدفت مدن الخليل ونابلس، وبلدات الزاوية غرب سلفيت، عانين واليامون غرب جنين وتل جنوب غربي نابلس.

سلسلة اقتحامات للجيش الإسرائيلي استهدفت مدن الخليل ونابلس

وفي مدينة الخليل، انتشرت القوات الإسرائيلية بعدة أحياء، وداهمت منازل وفتشتها، وشنت حملة اعتقالات وتحقيق ميداني. كما أفادت مصادر محلية بأنه تم اعتقال صحفي.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين خلال هجوم على منطقة البويرة في مدينة الخليل، بينما تصدى شبان لمحاولة مستوطنين الهجوم على منزل في محيط بلدة شقبا غرب مدينة رام الله.

تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ على مدى الفترة الماضية عدة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية. 

فيما تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، المسلحين غالبًا، وهجماتهم على المدنيين الفلسطينيين العزل.

