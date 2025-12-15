الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، باقتحام مستوطنون المسجد الأقصى المبارك، اليوم الإثنين، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

142 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى 

في سياق متصل، قالت محافظة القدس، أمس الأحد: إن 142 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك. 

سلسلة اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وشهدت الضفة الغربية، أمس، سلسلة اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدن الخليل ونابلس، وبلدات الزاوية غرب سلفيت، عانين واليامون غرب جنين وتل جنوب غربي نابلس.

سلسلة اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدن الخليل ونابلس

وفي مدينة الخليل، انتشرت القوات الإسرائيلية بعدة أحياء، وداهمت منازل وفتشتها، وشنت حملة اعتقالات وتحقيق ميداني. كما أفادت مصادر محلية بأنه تم اعتقال صحفي.

كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا مدينة حلحول الواقعة في الخليل، وبلدة عورتا في نابلس، قبل مداهمة منازل عدة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن هذه الاقتحامات رافقتها اعتقالات إسرائيلية لمواطنين فلسطينيين.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين خلال هجوم على منطقة البويرة في مدينة الخليل، بينما تصدى شبان لمحاولة مستوطنين الهجوم على منزل في محيط بلدة شقبا غرب مدينة رام الله.

تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين

وتشهد الضفة الغربية، اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة، إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على أملاك الفلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ على مدى الفترة الماضية عدة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية. 

فيما تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، المسلحين غالبًا، وهجماتهم على المدنيين الفلسطينيين العزل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسجد الاقصي المبارك المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الأقصى القدس الضفة الغربية الفلسطينيين

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر مالك شمال رام الله بالضفة الغربية (فيديو)

القسام تعين قائدا جديدا خلفا لـ رائد سعد وتتوعد الاحتلال بالدفاع عن النفس

محافظة القدس: 142 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

تشكيل السعودية المتوقع ضد الأردن في نصف نهائي كأس العرب

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 15-12-2025

الدينار الأردني يسجل 67.16 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الإثنين

6560 جنيها لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads