"فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين

أكد تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن تركيز الولايات المتحدة بشكل كبير على تطوير –وحيازة- الطائرات بدون طيار (المسيرات)، فإنها تخاطر بخسارة تفوقها الضئيل المتبقي على جيش التحرير الشعبي الصيني في القدرات الجوية والبحرية المتطورة التي من شأنها أن تهيمن على أي صراع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت المجلة في تحليل لها تحت عنوان “وهم الطائرات بدون طيار في أمريكا.. لماذا لا تنطبق دروس أوكرانيا على الصراع مع الصين؟”: إن "تبني سياسات من شأنها افتراض أن الاستحواذ على الطائرات بدون طيار التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي سيعزز دفاعات الولايات المتحدة ضد الصين هو افتراض مضلل".

عوامل مختلفة تحكم الصراعات المحتملة في المحيطين الهندي والهادئ

وأضافت: "فمن ناحية، فإن الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا - وهي صراع استنزاف غير حاسم بين قوتين مسلحتين تتمركزان بشكل أساسي على الأرض- لا تنطبق غالبا بشكل مباشر على أنواع أخرى من الصراعات؛ إذ إن حقائق الترسانة العسكرية لبكين والطبيعة المحتملة لأي مواجهة محتملة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تعني أن مثل هذا الصراع سيجري حسمه من خلال عوامل مختلفة تماما".

وتابعت: "على الرغم من امتلاك الصين أكبر صناعة طائرات بدون طيار وأكثرها تقدما في العالم، إلا أنها في الواقع تعطي الأولوية للمعدات العسكرية المأهولة. ففي كل عام، يتلقى جيش التحرير الشعبي أعدادا هائلة من الطائرات المقاتلة الحديثة وعالية القدرة، والسفن الحربية الضخمة، وأنظمة الصواريخ الأرضية والبحرية والجوية المتطورة".

توسع غربي سريع في حرب الطائرات بدون طيار

بعد ما يقرب من أربع سنوات من القتال، اكتسبت جوانب قليلة من الحرب الروسية في أوكرانيا نفس القدر من الاهتمام بين الجيوش الغربية مثل التوسع السريع في حرب الطائرات بدون طيار.

ومنذ عام 2023، نشر الجانبان ملايين الطائرات بدون طيار الرخيصة من نوع كوادكوبتر في جميع أنحاء ساحة المعركة، بحسب التقرير.

ووفق تقارير إعلامية، تتميز طائرات "كوادكوبتر" بأنه لها أربع مراوح أفقية في الهواء تساعدها على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، ويمكنها التحكم في اتجاه الكاميرات المزودة بها، والتحليق لمدة 40 ساعة.

الطائرات بدون طيار مسئولة عن 70% من ضحايا المعارك

في بعض أجزاء الجبهة، تمثل هذه الطائرات الصغيرة بدون طيار الآن حوالي 70% من الضحايا في ساحة المعركة.

وفي الوقت نفسه، تستخدم روسيا الآلاف من طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه من طراز "جيران-2" و"جيران-3" في هجمات ليلية طويلة المدى على المدن الأوكرانية، وتستخدم أوكرانيا مجموعة واسعة من طائراتها بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه لشن ضربات منتظمة على القواعد والمصانع والبنية التحتية للطاقة الروسية.

سباق أمريكي لتطوير الطائرات بدون طيار

تقول "فورين أفيرز": بمراقبة هذه التطورات، أطلق العديد من استراتيجي الدفاع الغربيين نداءات عاجلة لتغيير الأولويات العسكرية. وفي يونيو 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لتسريع إنتاج الطائرات بدون طيار. ومنذ ذلك الحين، أجرت وزارة الدفاع الأميركية العديد من التغييرات في السياسات لتسهيل الدمج السريع للطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة في الترسانة الأميركية، ودعا وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث الولايات المتحدة إلى ترسيخ «هيمنة الطائرات بدون طيار».

ويضيف التقرير: وفي الوقت نفسه، تتسابق شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، التي راهنت بشكل كبير على تطوير تقنيات عسكرية غير مأهولة، مثل شركات "أندوريل إندستريز آي إن سي"، وشركة "بالانتير للتكنولوجيا"، و"شيلد إيه آي"، على الفوز بعقود دفاعية جديدة مربحة.

ومن المؤكد أن أنظمة الطائرات بدون طيار غيرت بشكل جذري الطريقة التي يتم بها قتال المشاة، وأن الجيش الأمريكي وأجزاء أخرى من القوة متخلفة فيما يتعلق بتقنيات مكافحة الطائرات بدون طيار مقارنة بالقوات الروسية أو الصينية، لكن الطائرات بدون طيار ليست عامل الحسم الوحيد.

