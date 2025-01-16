بعد غزة، وكالة أمريكية تكشف عن توجه ترامب لصفقة وقف الحرب في أوكرانيا

كشفت مصادر أمريكية مطلعة، إن مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يجهزون استراتيجية واسعة النطاق للعقوبات بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال الشهور المقبلة.

ترامب يجهز عقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه الخطوة من جانب ترامب تثير الشكوك حول رؤية ترامب لهذه الإجراءات، في ضوء تعهده بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.

وقالت المصادر وفق الوكالة، إن هناك نهجين رئيسيين قيد الدراسة من جانب فريق ترامب، أحدهما يتضمن مجموعات التوصيات السياسية لاتخاذ بعض التدابير التي تمثل حسن نية لصالح منتجي النفط الروس الخاضعين للعقوبات، والتي قد تساعد في إبرام اتفاق سلام، إذا رأت الإدارة الأمريكية الجديدة أنه إنهاء الحرب الأوكرانية بات في الأفق. أما النهج الثاني فيستند إلى العقوبات بهدف تشديد الضغط على روسيا.

ويبدو أن ترامب المعروف برجل الصفقات، بعد الانتهاء من صفقة غزة ووقف إطلاق النار فى القطاع، قرر التوجه مبكرا إلى الحرب فى أوكرانيا ثان الملفات التى تعهد بحلها إبان حملته الانتخابية.

اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 100 عام بين بريطانيا وأوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وقع مع ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اتفاقًا تاريخيا في العاصمة كييف، ينص على شراكة بين البلدين "لمئة عام" مقبلة.

وقال رئيس وزراء بريطانيا للصحافيين بعد التوقيع مع نظيره الأوكراني، "وقعنا معًا اتفاقًا تاريخيًا هو الأول من نوعه، وهو شراكة جديدة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا تعكس المودة الهائلة بين بلدينا".

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان، أن الاتفاق يتعلق بمجالات "الدفاع والطاقة والتجارة، وسيشمل أيضًا الشراكة العلمية والتكنولوجية في مختلف القطاعات الصحية والدفاعية والفضائية".

كما تركز الوثيقة الأولى من نوعها بالنسبة لكييف خصوصًا على "التعاون العسكري ولاسيما البحري لضمان أمن البحر الأسود وبحر البلطيق وبحر أزوف من العدوان الروسي"، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أن تفاصيل هذه المعاهدة ومحاورها سيتم طرحها للنقاش أمام البرلمان البريطاني خلال الأسابيع المقبلة.

ستارمر يزرو جنودًا أوكرانيين جرحى

وقال ستارمر أثناء زيارته جنودًا أوكرانيين جرحى، إن الهدف الأساسي هو التأكد من أن أوكرانيا في أقوى وضع ممكن خلال العام 2025.

كما وضع ستارمر وزيلينسكي أكاليل عند نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب ضد روسيا.

وتخشى أوكرانيا المنهكة على خط المواجهة وحلفاؤها الأوروبيون من احتمال توقف الدعم الأمريكى لكييف، بعدما كرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مرات عدة أنه يريد إنهاء هذه الحرب بسرعة.

ودعا ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب لوزارة الخارجية في إدارته الجديدة أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضى، إلى اعتماد الولايات المتحدة دبلوماسية جريئة لإنهاء الحرب.

وأضاف، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه أوكرانيا لا تتمثل في "نقص الأموال، بل في نقص الأوكرانيين".

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