نيويورك تايمز: أمريكا ترسل مخابراتها إلى أوكرانيا للمساعدة في صنع طائرات مسيرة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة أرسلت ضباطا من مخابراتها إلى أوكرانيا، للمساعدة في صناعة الطائرات بدون طيار.

الولايات المتحدة ترسل مخابراتها إلى أوكرانيا



وجاء في مقال الصحيفة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة، بلغت 1.5 مليار دولار، أرسلت إلى كييف في سبتمبر الماضي، لتعزيز إنتاج الطائرات بدون طيار في أوكرانيا، كما أرسلت واشنطن ضباط مخابرات أيضا إلى هناك للمساعدة في إنشاء برنامجها الخاص.

الهجمات الأوكرانية على روسيا

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن واشنطن بدأت في دعم إنشاء برنامج للطائرات بدون طيار في أوكرانيا في أواخر 2022، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كثفت من مساعداتها قبل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في 2023، كما ضاعفت دعمها في مجال الطائرات المسيرة.

وخلصت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ساعدت القوات المسلحة الأوكرانية في تطوير جيل جديد من الطائرات بدون طيار.

يذكر أن القوات الأوكرانية تشن، بشكل يومي، هجمات بآلاف الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، حتى الواقعة منها خارج منطقة العملية العسكرية الروسية، وتهاجم بها أهدافا مدنية ومباني سكنية وبنى تحتية، وتوقع الخسائر البشرية والمادية.

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