ارتفاع عدد الضحايا لـ 6، تجديد حبس المدرب المتهم بالاعتداء على أطفال بالدقهلية

18 حجم الخط

انضم طفل آخر لضحايا الاعتداء والتصوير من قبل مدرب كرة قدم بأكاديمية خاصة يدعى “م – أ – م” يبلغ من العمر 37 عامًا، ومقيم بمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

وجددت نيابة أول المنصورة بـ محافظة الدقهلية حبس المدرب 15 يوما على ذمة التحقيقات وتواصل مواجهته بمقاطع الفيديو والاستدلال على ضحايا جدد ظهروا بمقاطع فيديو على هاتفه المحمول.

وقررت نيابة أول المنصورة، عرض 5 أطفال على مصلحة الطب الشرعي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية؛ لاتهامه بالاعتداء على طفل وتصوير مقاطع فيديو غير لائقة لعدد من الأطفال المتدربين داخل إحدى الأكاديميات الخاصة بـ مدينة المنصورة.

وكانت أجهزة مباحث قسم أول المنصورة تمكنت من ضبط المدرب بعد تلقي بلاغات من أولياء أمور تتهمه بالاعتداء على طفل بالصف السادس الابتدائي وتحريض أطفال آخرين على ممارسة أفعال غير لائقة وتصويرها مقابل مبالغ مالية، بهدف استغلالهم بشكل مشين خارج إطار القانون.

اعترافات تفصيلية واكتشاف وقائع سابقة

وكشفت التحقيقات والتحريات، التي قادها المقدم دكتور عبد الحميد الشورى، أن المدرب لم يكتفِ بالاعتداء على طفل يبلغ 11 عامًا، بل ثبت قيامه بطلب تصوير مقاطع فيديو مشينة لعدد من الأطفال مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 جنيه.

وبمواجهة المتهم بما ورد في التحريات والبلاغات، اعترف تفصيليًا بارتكاب الوقائع، وكشف في أقواله أنه بدأ بتصوير أطفال منذ نحو 6 أشهر، وإرسالها لشخص آخر بمقابل مادي، وعثر بحوزته على مواد مصورة محفوظة على هاتفه الشخصي توثق الوقائع.

وتواصل نيابة أول المنصورة تحقيقاتها المكثفة حتى الآن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.