الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع عدد الضحايا لـ 6، تجديد حبس المدرب المتهم بالاعتداء على أطفال بالدقهلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو
18 حجم الخط

انضم طفل آخر لضحايا الاعتداء والتصوير من قبل مدرب كرة قدم بأكاديمية خاصة يدعى “م – أ – م” يبلغ من العمر 37 عامًا، ومقيم بمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

وجددت نيابة أول المنصورة بـ محافظة الدقهلية  حبس المدرب 15 يوما على ذمة التحقيقات وتواصل مواجهته بمقاطع الفيديو والاستدلال على ضحايا جدد ظهروا بمقاطع فيديو على هاتفه المحمول. 

وقررت  نيابة أول المنصورة، عرض 5 أطفال على مصلحة الطب الشرعي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية؛ لاتهامه بالاعتداء على طفل وتصوير مقاطع فيديو غير لائقة لعدد من الأطفال المتدربين داخل إحدى الأكاديميات الخاصة بـ مدينة المنصورة.

وكانت أجهزة مباحث قسم أول المنصورة تمكنت من ضبط المدرب بعد تلقي بلاغات من أولياء أمور تتهمه بالاعتداء على طفل بالصف السادس الابتدائي وتحريض أطفال آخرين على ممارسة أفعال غير لائقة وتصويرها مقابل مبالغ مالية، بهدف استغلالهم بشكل مشين خارج إطار القانون.

اعترافات تفصيلية واكتشاف وقائع سابقة

وكشفت التحقيقات والتحريات، التي قادها المقدم دكتور عبد الحميد الشورى، أن المدرب لم يكتفِ بالاعتداء على طفل يبلغ 11 عامًا، بل ثبت قيامه بطلب تصوير مقاطع فيديو مشينة لعدد من الأطفال مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 جنيه. 

وبمواجهة المتهم بما ورد في التحريات والبلاغات، اعترف تفصيليًا بارتكاب الوقائع، وكشف في أقواله أنه بدأ بتصوير أطفال منذ نحو 6 أشهر، وإرسالها لشخص آخر بمقابل مادي، وعثر بحوزته على مواد مصورة محفوظة على هاتفه الشخصي توثق الوقائع.

وتواصل نيابة أول المنصورة تحقيقاتها المكثفة حتى الآن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعترافات تفصيلية الأكاديميات الخاصة أول المنصورة تصوير مقاطع فيديو قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية مقاطع فيديو غير لائقه مصلحة الطب الشرعي مدرب كرة قدم نيابة أول المنصورة

مواد متعلقة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 15-12-2025

خلاف على مشاريب، حبس مدرب جيم بتهمة طعن أجنبي في مشاجرة ببولاق الدكرور

حبس مطور عقاري شهير على ذمة قضايا مالية في بدر لإصداره شيكات بدون رصيد

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه اليوم الإثنين

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار الخردة اليوم الاثنين 15-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.73 جنيهات في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads