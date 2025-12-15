الإثنين 15 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

غادة عبد الرازق تقتحم عالم تجارة الأعضاء البشرية في مسلسل "عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
تبدأ الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "عاليا" خلال الأسبوع الجاري، استعدادًا لخوض سباق دراما رمضان 2026، ومن المقرر أن يتم التصوير داخل الديكورات المخصصة للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

أحداث مشوقة ومختلفة في "عاليا"

تكشف الأحداث المثيرة لمسلسل "عاليا" عن تحول كبير في دور غادة عبد الرازق، حيث تشهد القصة دخولها عالم تجارة الأعضاء البشرية، وذلك في محاولة يائسة للوصول إلى ابنها المختفي قبل أن يتم بيع أعضائه.

المسلسل، الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية ومناقشة القضايا الهامة، يحمل أيضًا صراعات شخصية عنيفة، حيث تتضمن الأحداث محاولة البطلة لقتل زوجها، الذي يلعب دوره الفنان نبيل عيسى، إثر خلاف كبير يقع بينهما.

من جانبه، أكد السيناريست أيمن سلامة أن مسلسل "عاليا" سينطلق تصويره خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن العمل يمثل عودة التعاون الناجح بينه وبين غادة عبد الرازق، بعد النجاحات الكبيرة التي حققاها سويًا في مسلسلات مثل "حكاية حياة" و"مع سبق الإصرار".

وأضاف سلامة أن ظهور غادة عبد الرازق في هذا المسلسل سيكون "مختلفًا للغاية" وبمنزلة "مفاجأة للجمهور" الذي يتابع مسيرتها الدرامية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق الدرامية كان مسلسل "شباب امرأة"، وشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، وأحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، وهو من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

